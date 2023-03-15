俄戰機黑海撞擊美軍無人駕駛偵察機 美國嚴厲譴責俄國（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美俄關係進一步緊張，美國軍方透露，週二在黑海國際空域，有俄國戰機撞擊美國空軍無人駕駛的偵察機，美國嚴厲譴責俄國，並向俄方交涉。

消息由美軍歐洲司令部透露，俄國兩架蘇27戰機，在黑海靠近克里米亞半島的上空攔截一架無人駕駛的美軍MQ-9死神偵察機時，撞上無人機的推進器，導致無人機墜海。

類似的撞機事件，是上世紀冷戰高峰期以來首次發生，令到美俄雙方因俄烏戰爭而惡化的關係雪上加霜，並且可能引起更嚴重的衝突，美國國防部予以嚴厲的譴責。

國防部發言人Pat Ryder說：「相撞前,蘇27多次向MQ-9傾倒燃料，並魯莽且不專業地飛到MQ-9前面。這一事件表明，俄方戰機缺乏能力，既不安全也不專業。」

國防部強調，美國空軍在歐洲及非洲例行飛越別國主權地區及國際空域，都與相關的主權國家協調，並根據國際法行事，今後美國與盟國的飛機將會繼續在國際空域執行任務。

美方要求俄國行事要有專業操守及注意安全，國務院也就事件同俄國政府交涉，俄國否認錯在俄方，強調美軍的操作令無人機自己插水，俄方也表示無意同美國起衝突。

俄羅斯駐美大使Anatoly Antonov說：「我們沒有，我們沒有，是的，你對我們說，我們不希望美俄之間發生對抗，我們贊成務實關係，為其利益，為了美俄人民的利益。」

但俄國駐美大使也都指出，美方所講的國際空域有些問題，因為俄國視克里米亞為俄國一部份，而美國並不承認，他以東歐為例子，表示希望建立一個情況，令美俄能面對非刻意的撞機或事故。

美聯社的分析就指出，美軍偵察機出現在黑海空域是常見的事情，雖然受到撞擊的是無人機，並不牽涉人命傷亡，但仍然是嚴重事故，尤其在當前俄烏戰爭的背景下，一定會有迴響，美俄雙方都會互相指責，但不會引起大型衝突。

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