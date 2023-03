俄戰機黑海撞擊美軍無人駕駛偵察機 美國嚴厲譴責俄國（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美俄關係進一步緊張,美國軍方透露,週二在黑海國際空域,有俄國戰機撞擊美國空軍無人駕駛的偵察機,美國嚴厲譴責俄國,並向俄方交涉。

消息由美軍歐洲司令部透露,俄國兩架蘇27戰機,在黑海靠近克里米亞半島的上空攔截一架無人駕駛的美軍MQ-9死神偵察機時,撞上無人機的推進器,導致無人機墜海。

類似的撞機事件,是上世紀冷戰高峰期以來首次發生,令到美俄雙方因俄烏戰爭而惡化的關係雪上加霜,並且可能引起更嚴重的衝突,美國國防部予以嚴厲的譴責。

國防部發言人Pat Ryder說:「相撞前,蘇27多次向MQ-9傾倒燃料,並魯莽且不專業地飛到MQ-9前面。這一事件表明,俄方戰機缺乏能力,既不安全也不專業。」

國防部強調,美國空軍在歐洲及非洲例行飛越別國主權地區及國際空域,都與相關的主權國家協調,並根據國際法行事,今後美國與盟國的飛機將會繼續在國際空域執行任務。

美方要求俄國行事要有專業操守及注意安全,國務院也就事件同俄國政府交涉,俄國否認錯在俄方,強調美軍的操作令無人機自己插水,俄方也表示無意同美國起衝突。

俄羅斯駐美大使Anatoly Antonov說:「我們沒有,我們沒有,是的,你對我們說,我們不希望美俄之間發生對抗,我們贊成務實關係,為其利益,為了美俄人民的利益。」

但俄國駐美大使也都指出,美方所講的國際空域有些問題,因為俄國視克里米亞為俄國一部份,而美國並不承認,他以東歐為例子,表示希望建立一個情況,令美俄能面對非刻意的撞機或事故。

美聯社的分析就指出,美軍偵察機出現在黑海空域是常見的事情,雖然受到撞擊的是無人機,並不牽涉人命傷亡,但仍然是嚴重事故,尤其在當前俄烏戰爭的背景下,一定會有迴響,美俄雙方都會互相指責,但不會引起大型衝突。

