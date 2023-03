美國東北部下大雪 麻省降雪逾兩英尺

【KTSF 張擎鳳報導】

麻省一些社區週二的降雪量超過兩英尺,這是該地區今季最大的冬季風暴。

3月份在東北部,大家都準備迎接春天時,一場冬季風暴帶來大量的濕雪。

在Worcester市,由降雨變成降雪時,剛好是早上的繁忙時間,市政廳周圍都是鏟雪車和公共工程工作人員。

Worcester市區大使Keone Jones-Pierce說:「我們大約在8點半左右來到這裡,一直在清理人行道,確保雪不會結冰,努力保持城市道路安全。」

雖然實施了停車禁令,加上公立學校週二停課,但當地的一些居民還是因風暴的強度而感到措手不及。

Jones-Pierce說:「下很多雪,比往常下得多,鏟雪感覺就像一種鍛煉。」

這是新英格蘭地區天氣變幻莫測的最新例子,亦提醒當地市民,要留一把鏟在身邊以備不時之需。

