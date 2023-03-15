美國東北部下大雪 麻省降雪逾兩英尺

March 15, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
(NYSDOT)

【KTSF 張擎鳳報導】

麻省一些社區週二的降雪量超過兩英尺，這是該地區今季最大的冬季風暴。

3月份在東北部，大家都準備迎接春天時，一場冬季風暴帶來大量的濕雪。

在Worcester市，由降雨變成降雪時，剛好是早上的繁忙時間，市政廳周圍都是鏟雪車和公共工程工作人員。

Worcester市區大使Keone Jones-Pierce說：「我們大約在8點半左右來到這裡，一直在清理人行道，確保雪不會結冰，努力保持城市道路安全。」

雖然實施了停車禁令，加上公立學校週二停課，但當地的一些居民還是因風暴的強度而感到措手不及。

Jones-Pierce說：「下很多雪，比往常下得多，鏟雪感覺就像一種鍛煉。」

這是新英格蘭地區天氣變幻莫測的最新例子，亦提醒當地市民，要留一把鏟在身邊以備不時之需。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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