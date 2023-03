【KTSF】

社交媒體Facebook母公司Meta宣布進行新一輪裁員,這次裁走一萬名職員。

Meta在11月裁掉了11,000名職員,也就是公司當時約13%的員工,這次再削減一萬人,公司也表示,有5千個空職將不會請人填補,裁員計劃將在4月、5月進行。

公司總裁Mark Zuckerberg表示,沒有其他方法。

Meta和許多科技公司在過去兩年積極招聘職員,但隨著市場因素的變動,而必須削減職員人士。

整體上來說,美國的勞工市場還屬強勁,但一些領域則受到較嚴重的衝擊。

Meta公司上個月發表的業績顯示,盈利正在下跌,而收入則連續三個季度下降,公司也表示,計劃買回市值400億的股份。

