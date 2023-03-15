北卡羅來納州34歲男子涉誘拐女童被捕

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美國得州一名13歲女童失蹤個多星期後，在北卡羅來納州被發現。警方拘捕一名34歲男子，控以誘拐、非法禁錮、強姦等罪，相信疑犯通過社交媒體，誘使女童離家出走。

北卡羅來納州警方上周五接到得州的聯邦調查局人員通知，在列克星敦一所民房外，帶走一名涉嫌誘拐和非法禁錮兒童的疑犯，並在民房旁邊一間被鎖上小屋內，發現來自得州的一名13歲失蹤女童。

調查發現有人曾於社交媒體與女童接觸，並在對話中誘使她離家。女童相信並沒受傷，接受醫學檢查後已經返回得州。屋主則稱疑犯過去兩年都住在小屋內。

案中女童本月1日起失蹤，當局指當日在女童得州達拉斯的住所附近，閉路電視拍攝到疑犯的車，憑這個線索追查。最終一個多星期後，於1500公里外的列克星敦發現失蹤女童。

34歲的疑犯卡馬喬被落案控以誘拐、非法禁錮和強姦未成年人士等8項重罪，若定罪會面臨終身監禁，不得假釋。他獲准以125萬美金保釋，當局不排除再追加控罪。

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