北卡羅來納州34歲男子涉誘拐女童被捕

美國得州一名13歲女童失蹤個多星期後,在北卡羅來納州被發現。警方拘捕一名34歲男子,控以誘拐、非法禁錮、強姦等罪,相信疑犯通過社交媒體,誘使女童離家出走。

北卡羅來納州警方上周五接到得州的聯邦調查局人員通知,在列克星敦一所民房外,帶走一名涉嫌誘拐和非法禁錮兒童的疑犯,並在民房旁邊一間被鎖上小屋內,發現來自得州的一名13歲失蹤女童。

調查發現有人曾於社交媒體與女童接觸,並在對話中誘使她離家。女童相信並沒受傷,接受醫學檢查後已經返回得州。屋主則稱疑犯過去兩年都住在小屋內。

案中女童本月1日起失蹤,當局指當日在女童得州達拉斯的住所附近,閉路電視拍攝到疑犯的車,憑這個線索追查。最終一個多星期後,於1500公里外的列克星敦發現失蹤女童。

34歲的疑犯卡馬喬被落案控以誘拐、非法禁錮和強姦未成年人士等8項重罪,若定罪會面臨終身監禁,不得假釋。他獲准以125萬美金保釋,當局不排除再追加控罪。

