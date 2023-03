【KTSF】

警方3月1日在東灣Hayward一間殯儀館的倉庫,發現6具非法存放的遺體,及154名離世者的骨灰,當局呼籲市民協助辨認死者身份。

Alameda縣法醫官指,涉事Oceanview火葬場的商業牌照,在2018年3月已經被吊銷,不少家屬誤以為自己的親人已被火化或被海葬,但就其實被違法存放在該倉庫內。

當局已經通知5具遺體的家屬,需要協助辨認剩下一具遺體及其餘的骨灰,呼籲任何在2013年至2021年間光顧過Oceanview火葬場,而不清楚親人遺體下落的市民,聯絡Alameda縣法醫官辦公室,電話是(510)382-3000。

