聯儲局審視矽谷銀行倒閉原因 調查相關監管責任

March 15, 2023 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

矽谷銀行上週被聯邦政府接管後，政府保證存款安全，存戶在週一照常提款，這兩天矽谷銀行位於南灣Santa Clara的分行，持續有民眾前往取款，目前聯儲局已經在審視矽谷銀行倒閉原因，並調查事件相關的監管責任。

在倒閉事件發生後，聯儲局正將矽谷銀行放到顯微鏡下檢視。

前特朗普國家經濟委員會主任Gary Cohn說：「我經歷過很多危機，在危機過後一天，很輕易就知道哪裡出錯，而危機前卻甚難知道錯處

聯儲局負責監管業務的副主席Michael Barr正主導調查，聚焦在規管機構，包括一些聯儲局分局為何看不到這一場金融風暴。

矽谷銀行商業存戶Jack Sing說：「我們覺得我們存戶沒責任，要對銀行保持信心，照理銀行應有責任，看管好我們存入的錢，但矽谷銀行卻沒有這麼做。」

聯儲局的檢視報告預計在5月1日公布，不過Cohn認為，不論這次矽谷銀行倒閉原因為何，下一次出問題又會是別的因素。

拜登總統週一向國民保證銀行體系健全，也列出計劃要控制損失，但有民眾還是趕著要把錢領出來。

矽谷銀行存戶Dave Barry說：「我們有發薪的義務，我們從事電子商務，必須及時發薪水。」

與此同時，也有國會議員呼籲國會採取行動。

民主黨籍聯邦參議員Tammy Baldwin說：「我們在國會必須檢討某些規定，對中型地區銀行可能太寬鬆，才沒多久之前，我就明確反對鬆綁。」

拜登週一已經強調，不會動用到納稅人的錢來幫助矽谷銀行，也一定會追究對銀行倒閉有責任的人。

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