聯儲局審視矽谷銀行倒閉原因 調查相關監管責任

矽谷銀行上週被聯邦政府接管後,政府保證存款安全,存戶在週一照常提款,這兩天矽谷銀行位於南灣Santa Clara的分行,持續有民眾前往取款,目前聯儲局已經在審視矽谷銀行倒閉原因,並調查事件相關的監管責任。

在倒閉事件發生後,聯儲局正將矽谷銀行放到顯微鏡下檢視。

前特朗普國家經濟委員會主任Gary Cohn說:「我經歷過很多危機,在危機過後一天,很輕易就知道哪裡出錯,而危機前卻甚難知道錯處

聯儲局負責監管業務的副主席Michael Barr正主導調查,聚焦在規管機構,包括一些聯儲局分局為何看不到這一場金融風暴。

矽谷銀行商業存戶Jack Sing說:「我們覺得我們存戶沒責任,要對銀行保持信心,照理銀行應有責任,看管好我們存入的錢,但矽谷銀行卻沒有這麼做。」

聯儲局的檢視報告預計在5月1日公布,不過Cohn認為,不論這次矽谷銀行倒閉原因為何,下一次出問題又會是別的因素。

拜登總統週一向國民保證銀行體系健全,也列出計劃要控制損失,但有民眾還是趕著要把錢領出來。

矽谷銀行存戶Dave Barry說:「我們有發薪的義務,我們從事電子商務,必須及時發薪水。」

與此同時,也有國會議員呼籲國會採取行動。

民主黨籍聯邦參議員Tammy Baldwin說:「我們在國會必須檢討某些規定,對中型地區銀行可能太寬鬆,才沒多久之前,我就明確反對鬆綁。」

拜登週一已經強調,不會動用到納稅人的錢來幫助矽谷銀行,也一定會追究對銀行倒閉有責任的人。

