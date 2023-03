拜登簽署行政命令 加強對所有買槍人士背景審查

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署行政命令,對所有買槍人士加強背景審查,同時也催促國會採取行動,禁止出售攻擊性武器。

拜登週二簽署行政命令,加強購買槍械的背景審查,並且指示聯邦司法部長去做,以確保嚴格執行對所有買槍人士背景審查,同時也加強聯邦支持在19個州及首都華盛頓通過的紅旗法例,目的就是阻止法律上被列為對他人構成危險的人士購買槍枝。

此外也推廣安全儲存槍械,並且要求聯邦貿易委員會去分析槍械製造商如何銷售槍械,特別是向青少年推廣。

拜登又說,槍械暴力問題,現時已經去到忍無可忍地步,他因此催促國會採取行動,甚至禁止出售攻擊性武器。

拜登說:「禁止攻擊性武器,再次禁止,馬上去做,忍無可忍,認真去做。」

拜登簽署了這項槍械改革的行政命令之後,就前往南加州Monterey Park市,與1月中在當地舞廳遭槍擊喪生的受害人家屬討論槍械管制問題,這宗槍擊命案造成11死9人受傷。

有部份爭取槍械權利的人士就反對這項槍械改革行政命令,認為是違反憲法賦予的擁槍權,但同時間未能阻止罪犯取得槍械。

