大氣河風暴致灣區多地大樹倒塌 逾27萬PG&E用戶一度停電

【KTSF 毛皓延報導】

受到一股大氣河風暴吹襲,灣區多地都有大樹倒塌,太平洋煤電公司(PG&E)指,一度有超過27萬用戶停電。

自週二早上約9點起,風勢就不斷增強,在強風警告下,多地錄得時速50至70多英里的強風,四處都有大樹抵受不住強風吹襲而倒塌,不少地方都可以看到有關當局的人員在現場清理及善後。

在東灣柏克萊市,一棵倒塌的大樹擋在路中間,不單壓住一架車,亦可見電線桿有部份電線脫落,之後散落一地。

在PG&E的停電地圖,可以見到灣區廣泛地區都有停電,PG&E表示,在下午一度有約27萬5千戶停電,重災區包括東灣及南灣,分別有超過8萬戶及11萬戶停電。

有市民表示,在南灣Saratoga及Cupertino一帶,一些紅綠燈亦停止運作,更收到學校的通知,指因為學校停電,要提早接小孩放學,自己家中的圍欄亦被吹倒。

國家氣象局亦向整個灣區發出水浸預警,直至週三早上,在Santa Cruz縣的Felton社區,該處的San Lorenzo河的水位亦因大雨而急升,在下午1點前,河流的水位錄得16.9英呎,達到河水氾濫的階段,有關當局已向Santa Cruz縣發出撤離令。

根據國家氣象局,灣區週二晚會有微雨,週三及週四都會天晴,預測週五會有雨。

