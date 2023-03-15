大氣河風暴致灣區多地大樹倒塌 逾27萬PG&E用戶一度停電

【KTSF 毛皓延報導】

受到一股大氣河風暴吹襲，灣區多地都有大樹倒塌，太平洋煤電公司（PG&E）指，一度有超過27萬用戶停電。

自週二早上約9點起，風勢就不斷增強，在強風警告下，多地錄得時速50至70多英里的強風，四處都有大樹抵受不住強風吹襲而倒塌，不少地方都可以看到有關當局的人員在現場清理及善後。

在東灣柏克萊市，一棵倒塌的大樹擋在路中間，不單壓住一架車，亦可見電線桿有部份電線脫落，之後散落一地。

在PG&E的停電地圖，可以見到灣區廣泛地區都有停電，PG&E表示，在下午一度有約27萬5千戶停電，重災區包括東灣及南灣，分別有超過8萬戶及11萬戶停電。

有市民表示，在南灣Saratoga及Cupertino一帶，一些紅綠燈亦停止運作，更收到學校的通知，指因為學校停電，要提早接小孩放學，自己家中的圍欄亦被吹倒。

國家氣象局亦向整個灣區發出水浸預警，直至週三早上，在Santa Cruz縣的Felton社區，該處的San Lorenzo河的水位亦因大雨而急升，在下午1點前，河流的水位錄得16.9英呎，達到河水氾濫的階段，有關當局已向Santa Cruz縣發出撤離令。

根據國家氣象局，灣區週二晚會有微雨，週三及週四都會天晴，預測週五會有雨。

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