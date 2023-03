【KTSF】

南灣Saratoga的West Valley社區學院週一中午前,有人疑似持槍進到校園,導致封校兩個多小時。

West Valley社區學院在下午1點半左右,解除校園封鎖令,指警察已逮捕兩名涉案人士,也公佈他們所持有的槍支為仿冒品,結束這場長達兩個多小時的驚魂記。

週一上午11點多,校方透過各平台發布警訊,指校園上疑似有人持有長來福步槍,呼籲學生就地避難,學校週一所有課程均取消。

兩名疑犯已遭拘捕,警方還在調查該案件。

