華爾街股市主要指數週二全面報升 數據顯示通脹仍高居不下

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市主要指數週二全面報升,最新數據顯示,2月份的消費物價指數雖然略為緩和,但通脹仍然高居不下。

美股主要指數週二全面飆升,升幅介乎1%至2%以上,道瓊斯升336點,SP500升64點,Nasdaq升239點,升幅超過2%。

聯邦勞工部週二公佈最新數據顯示,消費物價指數(CPI)2月份上升6%,是一年半以來升幅最少,但就符合市場預期。

如果扣除食品和能源項目,核心CPI指數就上升5.5%,也符合預期,這個反映整體通脹的CPI指數裡面,其中約佔3分之1的房屋成本開支,按年升8.1%,但按月上升0.8%,按月升幅收窄,顯示租賃市場已經開始冷卻。

有分析指出,雖然通脹持續冷卻,但通脹仍高企,甚至距離聯儲局控制在2%目標仍然很遠,當中的食品價格仍然上漲9.5%。

這個CPI數據,連同週三公佈的2月份零售銷售數據,以及反映批發層面的生產價格指數PPI,將會是聯儲局下星期開會議息時,用來釐定利率政策的重要參考指標。

數據指出,現時有八成交易員預期,聯儲局下星期可能會加息4分之1厘,其餘兩成人就認為,利率有機會維持不變。

另一方面,投資者繼續關注矽谷銀行倒閉對銀行業的衝擊,聯儲局、證券交易委員會(SEC)和聯邦司法部,將會分別調查矽谷銀行倒閉事件,聯儲局將於5月1日公開有關的調查結果。

銀行股過去幾天大跌之後,週二反彈回升,特別是地區銀行股更加強力反彈,好像總部在舊金山(三藩市)的First Republic銀行,股價在過去兩個交易日慘跌之後,週二大幅飆升近27%,在盤後還繼續升近一成。

