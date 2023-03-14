華爾街股市主要指數週二全面報升 數據顯示通脹仍高居不下

March 14, 2023 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市主要指數週二全面報升，最新數據顯示，2月份的消費物價指數雖然略為緩和，但通脹仍然高居不下。

美股主要指數週二全面飆升，升幅介乎1%至2%以上，道瓊斯升336點，SP500升64點，Nasdaq升239點，升幅超過2%。

聯邦勞工部週二公佈最新數據顯示，消費物價指數（CPI）2月份上升6%，是一年半以來升幅最少，但就符合市場預期。

如果扣除食品和能源項目，核心CPI指數就上升5.5%，也符合預期，這個反映整體通脹的CPI指數裡面，其中約佔3分之1的房屋成本開支，按年升8.1%，但按月上升0.8%，按月升幅收窄，顯示租賃市場已經開始冷卻。

有分析指出，雖然通脹持續冷卻，但通脹仍高企，甚至距離聯儲局控制在2%目標仍然很遠，當中的食品價格仍然上漲9.5%。

這個CPI數據，連同週三公佈的2月份零售銷售數據，以及反映批發層面的生產價格指數PPI，將會是聯儲局下星期開會議息時，用來釐定利率政策的重要參考指標。

數據指出，現時有八成交易員預期，聯儲局下星期可能會加息4分之1厘，其餘兩成人就認為，利率有機會維持不變。

另一方面，投資者繼續關注矽谷銀行倒閉對銀行業的衝擊，聯儲局、證券交易委員會（SEC）和聯邦司法部，將會分別調查矽谷銀行倒閉事件，聯儲局將於5月1日公開有關的調查結果。

銀行股過去幾天大跌之後，週二反彈回升，特別是地區銀行股更加強力反彈，好像總部在舊金山（三藩市）的First Republic銀行，股價在過去兩個交易日慘跌之後，週二大幅飆升近27%，在盤後還繼續升近一成。

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