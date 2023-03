大批無證人士誤信美國開放邊界 湧往美墨邊界圖入境

【KTSF】

大批聚集在美墨邊境的民眾,週日誤信當天移民可以獲准進入美國,導致數百人試圖硬闖美墨邊境,與執法人員發生衝突。

大批計劃向美國申請庇護的人士,週日浩浩蕩蕩走到美墨邊界,連接美國德州El Paso市,以及墨西哥華雷斯城(Ciudad Juarez)的一座橋樑入口附近,以為可以跨越橋樑,到美國尋求庇護。

這群民眾主要來自委內瑞拉,他們向媒體表示,以為當天是美國慶祝移民日,將開放邊境,讓他們入境,還有人大喊前進美國。

不過迎接他們的並非開放的海關,而是帶刺鐵絲網和橙色路障,執法人員更是用盾牌形成人牆,阻擋這些人士硬闖,過程中這群尋求庇護的人士,企圖突破障礙入境,事件導致該橋樑一度封閉,在人潮散去後,當局才將橋樑重新開放。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。