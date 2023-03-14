大批無證人士誤信美國開放邊界 湧往美墨邊界圖入境

March 14, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

大批聚集在美墨邊境的民眾，週日誤信當天移民可以獲准進入美國，導致數百人試圖硬闖美墨邊境，與執法人員發生衝突。

大批計劃向美國申請庇護的人士，週日浩浩蕩蕩走到美墨邊界，連接美國德州El Paso市，以及墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）的一座橋樑入口附近，以為可以跨越橋樑，到美國尋求庇護。

這群民眾主要來自委內瑞拉，他們向媒體表示，以為當天是美國慶祝移民日，將開放邊境，讓他們入境，還有人大喊前進美國。

不過迎接他們的並非開放的海關，而是帶刺鐵絲網和橙色路障，執法人員更是用盾牌形成人牆，阻擋這些人士硬闖，過程中這群尋求庇護的人士，企圖突破障礙入境，事件導致該橋樑一度封閉，在人潮散去後，當局才將橋樑重新開放。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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