【KTSF】

矽谷銀行的倒閉引發金融市場動盪,加州財務長馬世雲週一發表聲明,向加州納稅人信心喊話,表示加州財政部辦公室並未觸及矽谷銀行,其部門管理的資金都是安全的。

馬世雲在聲明中向納稅人保證,加州財政部所管理的所有加州和地方政治資金都安全可靠,沒有受矽谷銀行事件影響,會繼續監測情況,並向納稅人報告事態發展。

加州財政部也提醒矽谷銀行存款人,或任何受到矽谷銀行倒閉影響的人,應透過FDIC.gov 或 866-799-0959,聯繫聯邦存款保險公司(FDIC),因為目前矽谷銀行已經由FDIC成立的一個過渡銀行,持有SVB的所有資產和存款。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。