聯邦政府出手救矽谷銀行不救雷曼兄弟 原因為何（視頻）

聯邦政府出手干預財政出問題的銀行,讓存戶可以拿回存款,理財專家林修榮怎麼看?

聯邦政府接管矽谷銀行後,週日也下令紐約地區銀行Signature Bank關閉,而拜登總統週一發言強調,政府保障美國的銀行體系安全,銀行存款人的錢受到保障,這兩家銀行存戶的錢週一起可以提取,林修榮說,拜登政府週末果斷行動是有效的。

林修榮說:「但是起碼一般銀行的存戶,今天早上好像沒有很強烈的行動,這個應該是跟政府在週末,這個非常特別特別的行動有關,我希望這個情況在這幾天平定下來,起碼不會進一步的惡化。」

但是銀行股週一狂跌,投資人恐慌性拋售,林修容說這是可以理解的。

林修榮說:「我們要了解政府要安誰的心,並不是安那些投資者的心,是安銀行的存戶的心,他這個用途並不是對那些投資者的,他沒有說會賠款給投資者,所以今天早上這些中小型銀行的股票跌得很厲害,因為他們是完全沒有保障的,包括矽谷銀行投資者,他們的損失幾乎是百分之一百的。」

林修榮說,這也可以解答許多人心中的疑惑,為什麼政府救矽谷銀行,而不挽救雷曼兄弟。

林修榮說:「雷曼是一個投資公司,也是一個上市公司,政府今天也沒去拯救矽谷銀行的投資者,他一再宣布他不是拯救投資者,雷曼沒有很多零售的存款,沒有擠兌的問題,所以政府是一致的一貫的,就是投資者的風險,是他們自己負責。」

林修榮表示,儘管拜登政府宣布存戶可以拿回所有的錢,但不代表每次都會這麼作。

林修榮說:「但是大家要注意,他並不說從現在開始,FDIC是無限量的來保證你的存款沒問題,25萬基本的保障是還在的,所以大家千萬不要誤會,從現在開始,我不論放多少錢在裡面,都有聯邦政府保障,這是特別的情況,從來沒有見過的,但他不這樣做的話,今天早上這個問題會非常大的。」

林修榮說,矽谷銀行沒有壞帳,因為大舉投資於公債,出售時發生嚴重虧損,操作不當而引發擠兌,最終黯然倒閉。

