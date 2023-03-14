聯邦政府出手救矽谷銀行不救雷曼兄弟 原因為何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦政府出手干預財政出問題的銀行，讓存戶可以拿回存款，理財專家林修榮怎麼看？

聯邦政府接管矽谷銀行後，週日也下令紐約地區銀行Signature Bank關閉，而拜登總統週一發言強調，政府保障美國的銀行體系安全，銀行存款人的錢受到保障，這兩家銀行存戶的錢週一起可以提取，林修榮說，拜登政府週末果斷行動是有效的。

林修榮說：「但是起碼一般銀行的存戶，今天早上好像沒有很強烈的行動，這個應該是跟政府在週末，這個非常特別特別的行動有關，我希望這個情況在這幾天平定下來，起碼不會進一步的惡化。」

但是銀行股週一狂跌，投資人恐慌性拋售，林修容說這是可以理解的。

林修榮說：「我們要了解政府要安誰的心，並不是安那些投資者的心，是安銀行的存戶的心，他這個用途並不是對那些投資者的，他沒有說會賠款給投資者，所以今天早上這些中小型銀行的股票跌得很厲害，因為他們是完全沒有保障的，包括矽谷銀行投資者，他們的損失幾乎是百分之一百的。」

林修榮說，這也可以解答許多人心中的疑惑，為什麼政府救矽谷銀行，而不挽救雷曼兄弟。

林修榮說：「雷曼是一個投資公司，也是一個上市公司，政府今天也沒去拯救矽谷銀行的投資者，他一再宣布他不是拯救投資者，雷曼沒有很多零售的存款，沒有擠兌的問題，所以政府是一致的一貫的，就是投資者的風險，是他們自己負責。」

林修榮表示，儘管拜登政府宣布存戶可以拿回所有的錢，但不代表每次都會這麼作。

林修榮說：「但是大家要注意，他並不說從現在開始，FDIC是無限量的來保證你的存款沒問題，25萬基本的保障是還在的，所以大家千萬不要誤會，從現在開始，我不論放多少錢在裡面，都有聯邦政府保障，這是特別的情況，從來沒有見過的，但他不這樣做的話，今天早上這個問題會非常大的。」

林修榮說，矽谷銀行沒有壞帳，因為大舉投資於公債，出售時發生嚴重虧損，操作不當而引發擠兌，最終黯然倒閉。

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