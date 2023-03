【KTSF 張擎鳳報導】

紐約州因為一場冬季風暴,由週一起進入緊急狀態。

預計冬季風暴當地時間週一晚開始,將會為紐約州北部的部分地區帶來超過1呎的降雪,因此州長Kathy Hochul宣布紐約進入緊急狀態。

Hochul說:「這樣我們就能夠向民眾強調,這場冬季風暴的嚴重性,同時也讓我們能夠部署資源,並採取緊急措施來保護居民及其財產的安全。」

她表示,民眾應該在今日準備好需要的應急物品,例如電池、食物和充電器,而紐約州國土安全和緊急服務部的官員表示,州內可能會發生大範圍停電,但他們已經預先部署維修人員以幫忙恢復供電。

