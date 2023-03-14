舊金山Portola區1月發生多宗劫案 警員訪商戶教導安全知識（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Portola區1月發生多宗持械劫案，有警員週一去到Portola探訪商戶，教導他們一些安全知識，舊金山上海協會亦向商戶派發警報器。

舊金山警方灣景區分局長David Maron週一和其他警員來到Portola探訪商戶，向他們派發一些中文的安全單張，提醒商戶如何提高警覺。

David Maron表示，1月時，單在San Bruno Avenue這裡，就有9到10宗持械劫案。

他表示，警方已拘捕部份疑犯，之後留意到相關劫案有所減少，將會加派更多說廣東話的警員來到這裡。

他呼籲市民看到大大小小的罪案發生都要報警。

David Maron/舊金山灣景區警察分局長說：「無論罪案看似有多微不足道，我們記錄在案是十分重要，我們能知道社區中發生什麼事，從而幫助我們爭取把更多資源，帶到去灣景區和這一條街

他提醒市民要預防搶劫案，最簡單就是不要將貴重物品留在車中，他亦提醒市民提高警覺，若覺得周圍不妥，就不要獨自在街上行。

另外，發起今次探訪商戶活動的舊金山上海協會會長李美玲（Hazel Lee）亦向商戶派發警報器。

她說，週一發起這個活動，是想教導市民如何預防罪案。

李美玲說：「我們這裡很多商店都是華人開的，是說中文的，我覺得有這樣的必要去探訪商戶，讓警察去告訴他們如何做，至少我覺得預防是勝於治療的

舊金山的市民若遇上緊急情況，可以直接打電話給舊金山警察局相比起911會更快獲得幫助，電話是(415) 553-8090。

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