舊金山Portola區1月發生多宗劫案 警員訪商戶教導安全知識（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Portola區1月發生多宗持械劫案,有警員週一去到Portola探訪商戶,教導他們一些安全知識,舊金山上海協會亦向商戶派發警報器。

舊金山警方灣景區分局長David Maron週一和其他警員來到Portola探訪商戶,向他們派發一些中文的安全單張,提醒商戶如何提高警覺。

David Maron表示,1月時,單在San Bruno Avenue這裡,就有9到10宗持械劫案。

他表示,警方已拘捕部份疑犯,之後留意到相關劫案有所減少,將會加派更多說廣東話的警員來到這裡。

他呼籲市民看到大大小小的罪案發生都要報警。

David Maron/舊金山灣景區警察分局長說:「無論罪案看似有多微不足道,我們記錄在案是十分重要,我們能知道社區中發生什麼事,從而幫助我們爭取把更多資源,帶到去灣景區和這一條街

他提醒市民要預防搶劫案,最簡單就是不要將貴重物品留在車中,他亦提醒市民提高警覺,若覺得周圍不妥,就不要獨自在街上行。

另外,發起今次探訪商戶活動的舊金山上海協會會長李美玲(Hazel Lee)亦向商戶派發警報器。

她說,週一發起這個活動,是想教導市民如何預防罪案。

李美玲說:「我們這裡很多商店都是華人開的,是說中文的,我覺得有這樣的必要去探訪商戶,讓警察去告訴他們如何做,至少我覺得預防是勝於治療的

舊金山的市民若遇上緊急情況,可以直接打電話給舊金山警察局相比起911會更快獲得幫助,電話是(415) 553-8090。

