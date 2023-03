San Mateo縣警拘3男子 涉嫌在Millbrae爆竊48架車（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

San Mateo縣警拘捕3名男子,涉嫌在Millbrae爆竊48架車。

根據警方,三名匪徒都是來自東灣奧克蘭(屋崙)分別是20歲的Amir Burke、18歲的Maurice Grace及一名13歲男童。

縣警在上星期六早上約10點27分收到車牌閱讀器的警告,指一架被偷的Hyundai,在Millbrae Avenue夾101公路一帶向東行駛,警員隨即去到附近,在Westin酒店停車場搜索時,聽到一架車的警報響起,發現該架車的窗被打破。

警方在當天早上收到約48宗車輛爆竊的報告,之後有市民向警方透露,目擊一架紅色的Hyundai,在Helen夾Tioga Drive撞上一間屋,並見到車上3名男子跑走,並跨過圍欄,之後入到Green Hills鄉村俱樂部。

縣警在San Bruno警方幫助下包圍現場,並拘捕3名疑犯。

警方以入屋爆竊、購買或接收賊贓汽車、駕駛他人車輛、拒捕、串謀等罪名,將未成年的13歲男童,還押於少年司法中心。

而其餘兩名成年男子就以同樣罪名,再加以交通意外後不顧而去,被羈押在San Mateo縣監獄。

警方呼籲市民要鎖好車輛,在光線充足的地點泊車,和不要將貴重物品放在當眼處。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。