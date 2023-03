中國政府調整多項入境政策 包括十年簽證恢復有效

【KTSF】

為了便利中外人員往來,中國政府週一公布調整多項入境政策,包括自3月15日零時起,恢復十年簽證入境功能,持有有效十年簽證的人士,不需要再另行辦理中國簽證。

到中國駐舊金山總領事館申請中國簽證,週一起改為全面預約制,取代現場排隊領號之後,中國政府又進一步放寬簽證措施,對本地民眾最重要的變化,就是將先前核發的十年簽證重新恢復有效,消息也讓不少網友戲稱“幸福”來得太突然。

中國駐舊金山總領事館週一發布通知表示,為進一步便利中外人員往來,決定自北京時間3月15日零時起,就外國人到中國的簽證及入境政策做出四大調整,首先是恢复2020年3月28日前,也就是疫情爆發之前簽發,而且目前仍在有效期內的簽證入境功能。

之前本台在報導,有關民眾在中領館外大排長龍排隊要辦中國簽證時,就有不少受訪者表示,中領館之所以簽證作業堆積,很大的原因是暫停了原先的十年簽證,很多人也表達希望能恢復十年簽證入境,如今終於如願,預料將大幅減少申請中國簽證的人潮,也讓等待許久想回中國探親的外籍人士,可以持原先有效的十年簽證,說走就走。

第二項放寬政策的重點,就是駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證。

目前只有商務、復產復工、商務、留學、探親以及團聚等外籍人士可以申請中國簽證,3月15日起的新政策,包括旅遊的L簽證,以及赴華永久居留人員的D簽證等多種簽證也恢復接受申請。

其他放寬的政策還有口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證;恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽;港澳地區外國人組團入境廣東免簽;東盟旅遊團入境廣西桂林免簽。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。