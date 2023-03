拜登強調美國銀行體系穩健安全 國民無需擔心（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

位於南灣的矽谷銀行,和紐約的Signature銀行先後倒閉之後,聯邦監管當局快速行動,在週日晚宣布採取非常規的緊急措施,保證這兩間銀行的客戶可以拿回所有存款,以避免其他銀行也出現擠提,總統拜登就強調,美國的銀行體系仍然穩健安全,國民無需擔心。

拜登說:「國民將獲得保證,我們的銀行系統是安全的,你們的存款是安全的。」

矽谷銀行和Signature銀行倒閉,聯邦採取緊急措施,保證這兩間倒閉銀行的客戶,週一開始可以拿回所有存款,並推出總值250億元的緊急貸款計劃,以進一步防止其他銀行出現擠兌。

拜登週一指出,在監管人員介入採取行動後,個人與商戶在銀行的存款,在他們需要時都會在這裡,但投資者則不受保護。

此外,FDIC接管後,銀行的管理層將被革職,當局也會徹底調查倒閉原因。

拜登也強調,這次聯邦政府的介入,納稅人無需承擔任何損失,因為所動用的款項,將會從銀行支付給FDIC存款保險基金裡提取。

