拜登強調美國銀行體系穩健安全 國民無需擔心（視頻）

March 14, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

位於南灣的矽谷銀行，和紐約的Signature銀行先後倒閉之後，聯邦監管當局快速行動，在週日晚宣布採取非常規的緊急措施，保證這兩間銀行的客戶可以拿回所有存款，以避免其他銀行也出現擠提，總統拜登就強調，美國的銀行體系仍然穩健安全，國民無需擔心。

拜登說：「國民將獲得保證，我們的銀行系統是安全的，你們的存款是安全的。」

矽谷銀行和Signature銀行倒閉，聯邦採取緊急措施，保證這兩間倒閉銀行的客戶，週一開始可以拿回所有存款，並推出總值250億元的緊急貸款計劃，以進一步防止其他銀行出現擠兌。

拜登週一指出，在監管人員介入採取行動後，個人與商戶在銀行的存款，在他們需要時都會在這裡，但投資者則不受保護。

此外，FDIC接管後，銀行的管理層將被革職，當局也會徹底調查倒閉原因。

拜登也強調，這次聯邦政府的介入，納稅人無需承擔任何損失，因為所動用的款項，將會從銀行支付給FDIC存款保險基金裡提取。

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