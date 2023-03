拜登批准阿拉斯加石油鑽探計劃 環保組織料興訟

【KTSF 朱慧琪報導】

拜登總統週一批准具爭議性的阿拉斯加鑽探新油井Willow項目,預計每日可生產多達18萬桶石油,但拜登這個決定也違背了他自己在競選時的承諾,預計環保組織將對此提起訴訟。

拜登週一批准名為ConocoPhillips Willow的計劃,項目是由土地處批准,將允許阿拉斯加州三個鑽井的地點,Willow項目預計每日可生產多達18萬桶石油。

在施工期間會創造2,500個職位,和300個長期工作職位,並為聯邦、州和地方政府帶來數十億美元的收入。

不過拜登此舉也被視為違背他在競選時,在應對氣候方面的承諾。

在此之前一日政府也表示,會禁止或限制在阿拉斯加和北冰洋其他地區的鑽探工程,此舉會有助自然生態的保育。

早前,超過一百萬人寄信向白宮,並有超過300萬人簽署情願書,表示反對鑽探項目,一般預計環保組織將對拜登這個決定提出訴訟。

