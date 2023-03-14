亞裔女肺癌病人近六成從不吸煙 舊金山加大研究背後原因

【KTSF 黃恩光報導】

肺癌是美國亞裔癌症病人之中，死亡率最高的癌症，而亞裔女性肺癌病人之中，接近六成的病人從來都沒有吸煙，比例遠遠高過其他族裔的女性，本台一年多前報導過UCSF大學展開一項名為FANS的研究，專門想找出亞裔婦女患上肺癌的原因，這項研究的進展如何？

FANS是Female Asian Never Smokers的簡寫，意思是從不吸煙的亞裔女性，近年美國醫學界開始意識到，從來不吸煙的亞裔婦女，患上肺癌的百分率遠高於其他族裔的女性。

舊金山（三藩市）加大（UCSF）流行病學家林思嘉（Scarlett Lin Gomez）說：「我們一直有這樣的懷疑，但沒有數據去解釋為何有這樣的差距，透過研究我們發現亞裔婦女患肺癌的機會較其他婦女高50%至兩倍，不管她們有沒有吸煙。」

研究對象是從不吸煙的亞裔婦女，包括沒有肺癌的婦女和癌症病人，自從2021年，舊金山加大推行FANS研究之後，不少灣區亞裔婦女參與研究，現在這項研究擴展到南加州以及Sacramento縣，而研究人員特別希望年長的婦女，60歲或以上的人士參與。

舊金山加大流行病學和生物統計學系教授鄭嘉怡（Iona Cheng）說：「問卷的問題包括各種潛在風險因素，與演變成肺癌的關係，還會探討基因和家族史、DNA以及腫瘤狀況。」

問卷的問題主要圍繞生活習慣、煮食習慣和二手煙經歷，或者癌症病人的病史，參加問卷調查的人士，需要提供唾液樣本。

醫生指出，肺癌可怕之處，就是早期症狀不明顯，而病人感到有症狀的時候，往往已經到了癌症末期。

在亞洲地區，醫學界早已注意生活習慣與肺癌的關係，包括煮食的油煙，在美國未有證據顯示，起鑊和油煙導致肺癌，但研究人員仍鼓勵亞裔煮食時注意通風，起鑊之前開抽油煙機，以及打開窗戶，確保煮食環境空氣流通。

另外，舊金山加大今個星期和下星期將會舉行兩場網上研討會，探討亞裔與肺癌，喚起大家對肺癌的警覺性，認識早期症狀以及如何尋求診斷和治療。

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