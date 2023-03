亞裔女肺癌病人近六成從不吸煙 舊金山加大研究背後原因

【KTSF 黃恩光報導】

肺癌是美國亞裔癌症病人之中,死亡率最高的癌症,而亞裔女性肺癌病人之中,接近六成的病人從來都沒有吸煙,比例遠遠高過其他族裔的女性,本台一年多前報導過UCSF大學展開一項名為FANS的研究,專門想找出亞裔婦女患上肺癌的原因,這項研究的進展如何?

FANS是Female Asian Never Smokers的簡寫,意思是從不吸煙的亞裔女性,近年美國醫學界開始意識到,從來不吸煙的亞裔婦女,患上肺癌的百分率遠高於其他族裔的女性。

舊金山(三藩市)加大(UCSF)流行病學家林思嘉(Scarlett Lin Gomez)說:「我們一直有這樣的懷疑,但沒有數據去解釋為何有這樣的差距,透過研究我們發現亞裔婦女患肺癌的機會較其他婦女高50%至兩倍,不管她們有沒有吸煙。」

研究對象是從不吸煙的亞裔婦女,包括沒有肺癌的婦女和癌症病人,自從2021年,舊金山加大推行FANS研究之後,不少灣區亞裔婦女參與研究,現在這項研究擴展到南加州以及Sacramento縣,而研究人員特別希望年長的婦女,60歲或以上的人士參與。

舊金山加大流行病學和生物統計學系教授鄭嘉怡(Iona Cheng)說:「問卷的問題包括各種潛在風險因素,與演變成肺癌的關係,還會探討基因和家族史、DNA以及腫瘤狀況。」

問卷的問題主要圍繞生活習慣、煮食習慣和二手煙經歷,或者癌症病人的病史,參加問卷調查的人士,需要提供唾液樣本。

醫生指出,肺癌可怕之處,就是早期症狀不明顯,而病人感到有症狀的時候,往往已經到了癌症末期。

在亞洲地區,醫學界早已注意生活習慣與肺癌的關係,包括煮食的油煙,在美國未有證據顯示,起鑊和油煙導致肺癌,但研究人員仍鼓勵亞裔煮食時注意通風,起鑊之前開抽油煙機,以及打開窗戶,確保煮食環境空氣流通。

另外,舊金山加大今個星期和下星期將會舉行兩場網上研討會,探討亞裔與肺癌,喚起大家對肺癌的警覺性,認識早期症狀以及如何尋求診斷和治療。

詳情請點擊:https://bit.ly/LungCancerMarch2023

