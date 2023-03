矽谷銀行倒閉 財長稱不打算直接注資救助

【KTSF】

SVB矽谷銀行倒閉後,聯邦財政部長耶倫週日受訪時表示,,不打算大規模直接注資救助,而在如Etsy等科技平台上做生意的小商業主也受到影響,因為平台無法如期付款,代表矽谷的聯邦眾議員Ro Khanna,呼籲拜登政府採取行動,保障存戶星期一能使用戶頭。

耶倫週日受訪時表示,金融危機後進行的改革,代表政府不會再大規模救助矽谷銀行,不過當局正試圖解決,滿足銀行存戶的需要。

銀行員工方面,據報接管矽谷銀行的聯邦存款保險公司(FDIC)將支付1.5倍的薪水,讓銀行員工在未來45天繼續工作,該銀行去年底有超過8,500名員工。

而矽谷銀行上週五倒閉後,與該銀行有往來的大型或新創科技公司已紛紛警告員工,可能無法如期拿到薪水。

有在Etsy平台上的賣家表示,平台指希望週一能如期付款,但也不是很確定。

與矽谷銀行有生意往來的科技公司包括Etsy、Roku、Shopify、Pinterest等。

Etsy平台有賣家表示,一家生計都靠平台,很擔心生活沒有著落。

州長紐森週六發表聲明表示,自己已和白宮聯繫,討論矽谷銀行倒閉事件,並指聯邦監管人員正努力保護民眾的工作、生計與經濟。

代表矽谷銀行總部所在地的民主黨籍國會眾議員Ro Khanna表示,事件影響當地數千民眾,並發推文表示,最好的解決之道是找到買家,讓員工和存戶可以照常運作。

Khanna週日受訪時,呼籲拜登政府迅速採取行動,讓存戶星期一早上就能使用戶頭,包括許多科技公司。

不少民眾包括線上賣家,雖然並不是矽谷銀行的顧客,卻也意外被捲入這宗2008年以來最大的銀行倒閉事件,無法拿到薪水款項,生計受到影響。

