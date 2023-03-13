矽谷銀行倒閉 財長稱不打算直接注資救助

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SVB矽谷銀行倒閉後，聯邦財政部長耶倫週日受訪時表示，，不打算大規模直接注資救助，而在如Etsy等科技平台上做生意的小商業主也受到影響，因為平台無法如期付款，代表矽谷的聯邦眾議員Ro Khanna，呼籲拜登政府採取行動，保障存戶星期一能使用戶頭。

耶倫週日受訪時表示，金融危機後進行的改革，代表政府不會再大規模救助矽谷銀行，不過當局正試圖解決，滿足銀行存戶的需要。

銀行員工方面，據報接管矽谷銀行的聯邦存款保險公司（FDIC）將支付1.5倍的薪水，讓銀行員工在未來45天繼續工作，該銀行去年底有超過8,500名員工。

而矽谷銀行上週五倒閉後，與該銀行有往來的大型或新創科技公司已紛紛警告員工，可能無法如期拿到薪水。

有在Etsy平台上的賣家表示，平台指希望週一能如期付款，但也不是很確定。

與矽谷銀行有生意往來的科技公司包括Etsy、Roku、Shopify、Pinterest等。

Etsy平台有賣家表示，一家生計都靠平台，很擔心生活沒有著落。

州長紐森週六發表聲明表示，自己已和白宮聯繫，討論矽谷銀行倒閉事件，並指聯邦監管人員正努力保護民眾的工作、生計與經濟。

代表矽谷銀行總部所在地的民主黨籍國會眾議員Ro Khanna表示，事件影響當地數千民眾，並發推文表示，最好的解決之道是找到買家，讓員工和存戶可以照常運作。

Khanna週日受訪時，呼籲拜登政府迅速採取行動，讓存戶星期一早上就能使用戶頭，包括許多科技公司。

不少民眾包括線上賣家，雖然並不是矽谷銀行的顧客，卻也意外被捲入這宗2008年以來最大的銀行倒閉事件，無法拿到薪水款項，生計受到影響。

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