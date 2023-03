矽谷銀行突倒閉 不少初創科技公司面臨嚴重財政問題

【KTSF】

美國第16大的矽谷銀行(Silicon Valley Bank)突然倒閉,由聯邦政府接管,美聯社的報導指,事件導致矽谷的初創科技公司面臨嚴重的財政問題。

矽谷銀行因為財政狀況出現警訊,客戶紛紛去提款,出現擠提危機,聯邦政府上週五接管銀行的存款資產,成立新銀行Santa Clara National Bank,接手矽谷銀行的業務,在下週一開業。

矽谷銀行的客戶絕大部份是科技界人士及創投資金支撐的公司,當中包括業界知名的品牌在內,現在矽谷銀行倒閉,初創公司因此最受影響。

去年的初創科技企業及醫療健保業的公司,有一半是矽谷銀行的客戶,這些公司是取得風險創投資金後上市。

位於西雅圖的公司Shelf Engine是客戶之一,公司的共同創辦人兼行政總監Stefan Kalb說,公司的所有錢都存放在矽谷銀行,他透露在週四要求將存款電匯出來,但銀行方面沒有照辦,因此公司無法從戶口提出現金。

他說公司會在週一提取25萬元,其餘的資金要等好幾個月才會拿得到,這段期間公司的處境會很痛苦。

現在聯邦介入承保,25萬是聯邦金融保險機構FDIC擔保,每個存戶的最高金額,超額部份的提取,將等待銀行有結餘資金才會辦理。

目前矽谷銀行倒閉事件,並未在銀行界引起混亂,進而發生好像上世紀初類似事件所引起的經濟大蕭條,因為當前最大型的銀行的財政狀況都健全,手上有大把的資金可用。

但整個星期,矽谷銀行財政亮紅燈,仍然引起銀行界的焦慮,銀行股全面走低,跌幅高達兩位數。

白宮表示,對銀行系統的反彈力有信心,而聯邦政府也有工具可以應對類似的事件,聯邦與加州的監管當局,在新銀行支付了FDIC所承保的金額後,打算將矽谷銀行的剩餘資產出售,以全數還款給客戶。

