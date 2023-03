Santa Clara縣地檢官透露該縣處理刑事案件速度比其他縣慢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen向媒體透露,該縣目前處理刑事案件的速度比其他縣來得慢。

灣區所有縣的地檢官在舉行例常會議後,Rosen表示,發現該縣處理刑事案件的速度,受到疫情影響,進展非常慢,主要原因是疫情期間,法庭關閉和運作受到限制,和舊金山相比,Santa Clara縣法庭的運作,在疫情期間受到更多的限制。

Rosen表示,現狀已經成為危機,他說在還沒有擔任地檢官前,會告訴謀殺案的受害人家屬,案件處理過程會在一到兩年之間,現在則是五年。

該縣高等法庭的官員承認刑事案件的審訊積壓,但是今年1月,刑事案件處理部門重組之後開始好轉,法庭方面表示,當事人選擇加速處理的案件,從1月累積的623宗,在3月減低到473宗。

Santa Clara縣的公辯律師Molly O’Neal則說,輕罪的加速處理期限是30天,重罪則是60天,疫情期間加州司法委員會將這限期延長30天,但是這緊急措施的期限已過。

O’Neal表示,南加州的Riverside縣因為案件已經過了起訴的期限,法庭直接撤銷1,700宗案件。

地檢官Jeff Rosen表示反對這種做法,因為這等於是對罪犯特赦。

