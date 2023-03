【KTSF】

南加州聖地牙哥海岸有偷渡船翻側,造成8人死亡,7人失蹤。

當地消防局表示,週六晚深夜收到911求救,一名女子表示,一艘載有15人的偷渡船翻側,而她所乘坐的偷渡船就載著8人,救援人員在水中撈起8具屍體。

當局表示,在Black’s海灘找到兩艘船,相信生還者包括打911的女子已登岸自行離開。

