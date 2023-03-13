最新就業數據顯示美國2月份招聘依然強勁

【KTSF 張麗月報導】

最新公佈的就業數據顯示，雖然聯儲局持續加息來控制通脹和減慢經濟增長，但2月份的招聘依然強勁，反映出今年以來的經濟一直向好。

聯邦勞工部上週五公佈最新就業數據顯示，2月份增加31.1萬份工作，這個增幅雖然比前一個月冷卻，但比預期更加熾熱，反映出勞工市場依然強勁。

其中在休閒和款待業的職位增幅最多，合共增加超過十萬份工作，但仍然低過疫情之前的水平。

此外，建造業和醫療健保業繼續增加職位，但零售、專業和商業服務等範疇的職位增幅似乎失去動力。

報告也提到，資訊業包括許多科技企業，合共減少2.5萬份工作，製造業、運輸和貨倉業就保持平穩。

至於全國失業率2月份就升至3.6%，但仍然屬於非常低的水平，主要因為強勁的就業增長，以及疫情緩和後，工人重返職場的速度較慢，1月份的失業率是3.4%，是54年來最低水平。

至於工人薪金增長就溫和上升0.2%，幅度持續收窄，而且是1年來升幅最少，這點有助於降低通脹。

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