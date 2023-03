新一股風暴料週一晚抵灣區 已水浸地區恐災情加劇

【KTSF】

近日的大氣河風暴,這幾天來為灣區帶來風雨和水浸,預計下一股風暴最快星期一晚上抵達灣區,將影響星期二繁忙時間的交通。

這一波大氣河風暴,星期天再帶來驟雨,水浸也導致部分道路關閉,包括東灣880州際公路Hayward附近雙向路段,還有Fremont與Union City之間的北行線。

而下一波大氣河風暴,最快星期一晚開始,將影響灣區,讓已經水浸的地區災情恐將加劇。

包括在加州中部海岸Monterey縣,拉美裔農場工人眾多的Pajaro社區,日前發生水壩潰堤。

Monterey縣星期六對超過8千多人發出撤離令,其中一千多人來自Pajaro社區。

當局指下一波的大氣河風暴即使沒有這一波強,但是由於土壤已經非常濕潤,提醒低窪地區居民要做好防洪準備,也要預防強風。

當局已對灣區及加州中海岸地區發出洪水警告,從星期一晚間開始生效,直到到星期三早上。

此外,還有剛升級的強風警告,預計強風時速可高達50英里,海岸及高山地區風速可達70英里。

當局提醒民眾星期一晚間起,要再度嚴防豪雨和強風,預計風暴在星期三晚間後,會暫時停息直到星期五。

