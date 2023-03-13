楊紫瓊成首位奧斯卡亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎

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楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once.）創造歷史，成為首位奧斯卡亞裔影后。電影亦一舉奪得最佳電影、導演和原創劇本等共七個獎項，成為今屆大贏家。

電影《奇異女俠玩救宇宙》成為今屆奧斯卡大贏家，11項提名贏得7大獎項。楊紫瓊更憑此作品寫下歷史，成為首位亞裔女星榮登奧斯卡影后寶座。

她飾演移民美國的華裔母親，家庭和工作陷入困境，卻同時遊走多重宇宙，以不同身份拯救世界，演繹出傳統父母對子女含蓄的愛。

60歲的楊紫瓊在馬來西亞選美出身後到香港發展，成為武打女星。她領獎時特別感謝香港，是她開展事業的地方。

楊紫瓊戲中的深情丈夫、51歲的關繼威奪得奧斯卡最佳男配角，是近40年來再次由亞裔演員捧走此獎座。他在越南出生，年幼隨家人到香港，曾入住難民營再移民美國，童星出身、亦曾退居幕後，擔任特技演員和副導演，他在《奇異女俠玩救宇宙》穿越平行時空。

飾演稅局職員的珍美李寇蒂斯奪得最佳女配角，從影45年來首次提名便獲獎。

電影的亞裔幕後班底亦大放異彩，導演兼編劇關家永與拍檔丹尼爾施奈特，共同贏得最佳導演及最佳原創劇本。集合動作、科幻、親情和哲理等元素的電影，同時榮獲最佳電影及最佳剪接。

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