楊紫瓊成首位奧斯卡亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once.)創造歷史,成為首位奧斯卡亞裔影后。電影亦一舉奪得最佳電影、導演和原創劇本等共七個獎項,成為今屆大贏家。

電影《奇異女俠玩救宇宙》成為今屆奧斯卡大贏家,11項提名贏得7大獎項。楊紫瓊更憑此作品寫下歷史,成為首位亞裔女星榮登奧斯卡影后寶座。

她飾演移民美國的華裔母親,家庭和工作陷入困境,卻同時遊走多重宇宙,以不同身份拯救世界,演繹出傳統父母對子女含蓄的愛。

60歲的楊紫瓊在馬來西亞選美出身後到香港發展,成為武打女星。她領獎時特別感謝香港,是她開展事業的地方。

楊紫瓊戲中的深情丈夫、51歲的關繼威奪得奧斯卡最佳男配角,是近40年來再次由亞裔演員捧走此獎座。他在越南出生,年幼隨家人到香港,曾入住難民營再移民美國,童星出身、亦曾退居幕後,擔任特技演員和副導演,他在《奇異女俠玩救宇宙》穿越平行時空。

飾演稅局職員的珍美李寇蒂斯奪得最佳女配角,從影45年來首次提名便獲獎。

電影的亞裔幕後班底亦大放異彩,導演兼編劇關家永與拍檔丹尼爾施奈特,共同贏得最佳導演及最佳原創劇本。集合動作、科幻、親情和哲理等元素的電影,同時榮獲最佳電影及最佳剪接。

