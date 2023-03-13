Hayward一間已失牌照殯儀館發現6具屍體 上百人骨灰

March 13, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

警方上週五在位於Hayward一間已失去牌照的殯儀館發現6具屍體，和154名已故人士的骨灰。

Alameda縣警表示，位於Hayward的Oceanview Cremations的商業牌照，在2018年3月已經中止，因此不能再在該火葬場內存放遺體。

今年2月底，Alameda縣的驗屍管局收到加州墳場及殯儀局的通知，Oceanview Cremations繼續營業，和在一間未經批准的工廠，存放160個已故人士的遺體。

案情指死者家屬被引導相信，他們親人火化後按照家屬要求，把骨灰撒入大海，當局在倉庫發現的6具遺體，當中5具已經確定死者身份，至於第6具遺體及154個死者的骨灰，就有待民眾協助確認。

警官Ty Modeste說，這些遺體與骨灰，涉及超過15個縣，和64個是Alameda縣，因此有很多個家庭受影響，當局將會通知他們。

Modeste警官也表示，Hayward警察局會調查，今次的事件是否涉及刑事罪。

KPIX電視台的記者日前探訪該公司，位於Mission Boulevard 的辦公大樓發現大門已經關閉，窗簾關上和大門沒有掛上任何招牌，而老闆Robert Smith Sr.不在公司內。

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