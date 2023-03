Hayward一間已失牌照殯儀館發現6具屍體 上百人骨灰

【KTSF 梁展穎報導】

警方上週五在位於Hayward一間已失去牌照的殯儀館發現6具屍體,和154名已故人士的骨灰。

Alameda縣警表示,位於Hayward的Oceanview Cremations的商業牌照,在2018年3月已經中止,因此不能再在該火葬場內存放遺體。

今年2月底,Alameda縣的驗屍管局收到加州墳場及殯儀局的通知,Oceanview Cremations繼續營業,和在一間未經批准的工廠,存放160個已故人士的遺體。

案情指死者家屬被引導相信,他們親人火化後按照家屬要求,把骨灰撒入大海,當局在倉庫發現的6具遺體,當中5具已經確定死者身份,至於第6具遺體及154個死者的骨灰,就有待民眾協助確認。

警官Ty Modeste說,這些遺體與骨灰,涉及超過15個縣,和64個是Alameda縣,因此有很多個家庭受影響,當局將會通知他們。

Modeste警官也表示,Hayward警察局會調查,今次的事件是否涉及刑事罪。

KPIX電視台的記者日前探訪該公司,位於Mission Boulevard 的辦公大樓發現大門已經關閉,窗簾關上和大門沒有掛上任何招牌,而老闆Robert Smith Sr.不在公司內。

版權所有,不得轉載。