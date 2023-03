【KTSF】

Pfizer藥廠用於治療成人偏頭痛的鼻腔噴霧劑,獲得食品及藥物管理局(FDA)批准使用。

Pfizer藥廠指出,這種名為Zavzpret的噴霧劑,可以在15分鐘內緩解偏頭痛,許多患者偏​​頭痛發作時,會有強烈想嘔吐的感覺,因此很難吞嚥口服的藥物,而鼻腔噴劑可以提供快速的舒緩。

另外,患有心臟病或其他疾病的人,可能不適合服用某些治療偏頭痛的藥物,而這種鼻腔噴劑可以作為替代療法。

