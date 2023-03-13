加州1月增加近十萬職位 抵消科技業大幅裁員

March 13, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

加州就業發展部的報告指出，加州在今年1月增加了96,700個職位，抵消了科技業和生物科技業的大幅度裁員，但是失業率則仍舊稍微上升。

州府報告指出，加州在1月增加了96,700份工作，失業率從12月的4.1%，稍微增加到4.2%。

新的工作最多是來自政府，佔48%，共有46,000份，休閒和酒店業增加了20,800份新工作，涉及酒店、餐飲與娛樂等行業。

這些新工作抵消了科技行業的大幅裁員，自2022年中，科技與生物科技公司已經宣布裁退22,000人，最多來自如Meta、Google、Salesforce 和Twitter。

除了科技業，另外一個裁員人數高的行業是資訊服務業，共失去5千份工作。

然而，影響最嚴重的則是建築業，失去了7,300份工作，報告指出，這是因為嚴峻的冬季暴雨，顯著減低了建築方面的需求。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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