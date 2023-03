加州1月增加近十萬職位 抵消科技業大幅裁員

【KTSF 朱慧琪報導】

加州就業發展部的報告指出,加州在今年1月增加了96,700個職位,抵消了科技業和生物科技業的大幅度裁員,但是失業率則仍舊稍微上升。

州府報告指出,加州在1月增加了96,700份工作,失業率從12月的4.1%,稍微增加到4.2%。

新的工作最多是來自政府,佔48%,共有46,000份,休閒和酒店業增加了20,800份新工作,涉及酒店、餐飲與娛樂等行業。

這些新工作抵消了科技行業的大幅裁員,自2022年中,科技與生物科技公司已經宣布裁退22,000人,最多來自如Meta、Google、Salesforce 和Twitter。

除了科技業,另外一個裁員人數高的行業是資訊服務業,共失去5千份工作。

然而,影響最嚴重的則是建築業,失去了7,300份工作,報告指出,這是因為嚴峻的冬季暴雨,顯著減低了建築方面的需求。

