新一股大氣河風暴再襲灣區 料週一深夜持續至週三

新一輪的大氣河風暴在週一逼近灣區,當局預測,這股2級或3級的大氣河風暴,將從週一晚深夜開始,為灣區帶來風雨,而在灣區東北部的低氣壓,將加劇風勢和雨勢。

國家氣象局預計,不穩定天氣短期內將會繼續,當局表示,新一股大氣河風暴,在週一抵達,並持續至週三,預計會加劇近日早已受災社區的災情。

近期風暴造成嚴重影響,總統拜登已緊急批准加州大部分地區緊急情況,先前州長紐森(Gavin Newsom)亦宣布多個縣進入緊急狀態。

氣象局對整個灣區發出水浸預警,會一直持續到週三,大風警告週一晚開始生效。

隨著風暴的威力席捲Monterey半島,預計Salinas和Pajaro河沿岸一帶會繼續水浸,當局預計這股大氣河風暴吹襲灣區後,將對加州中部及南部帶來極大威脅,原因是土壤已飽和,加上河流以及溪流的水位上升。

加州水資源局表示,當局指從週一晚12點起,在圖中13個紅點地區,是目前有大洪水風險的位置,但沒有一個屬於”危險”,而橙色的32個地點,預計將在未來5天內都需要監測,這些地點集中在沙加緬度山谷、San Joaquin山谷以及沿海地區。

加州水資源局氣候學家Michael Anderson說:「整個灣區所有10個縣,將在接下來的48小時內出現大雨和大風,週一晚到週二將是最嚴重的,在灣區,風雨在週二晚上持續到週三。」

另一方面,水資源局表示,會跟州長緊急辦公室合作,與縣和應急管理人員作密切協調,如有高水位情況,會立即聯繫有堤壩的縣市,目前已經為Merced、Monterey、沙加緬度、San Luis Obispo、Fresno,以及San Joaquin等縣提供抗洪物資和技術,同時亦在Pajaro社區發布疏散令。

而下一股大氣河風暴可能將會在3月19日至3月22日到達,灣區到南加州聖地牙哥預期會有一定影響。

