新一股大氣河風暴再襲灣區 料週一深夜持續至週三

【KTSF 尹晉豪報導】

新一輪的大氣河風暴在週一逼近灣區，當局預測，這股2級或3級的大氣河風暴，將從週一晚深夜開始，為灣區帶來風雨，而在灣區東北部的低氣壓，將加劇風勢和雨勢。

國家氣象局預計，不穩定天氣短期內將會繼續，當局表示，新一股大氣河風暴，在週一抵達，並持續至週三，預計會加劇近日早已受災社區的災情。

近期風暴造成嚴重影響，總統拜登已緊急批准加州大部分地區緊急情況，先前州長紐森（Gavin Newsom）亦宣布多個縣進入緊急狀態。

氣象局對整個灣區發出水浸預警，會一直持續到週三，大風警告週一晚開始生效。

隨著風暴的威力席捲Monterey半島，預計Salinas和Pajaro河沿岸一帶會繼續水浸，當局預計這股大氣河風暴吹襲灣區後，將對加州中部及南部帶來極大威脅，原因是土壤已飽和，加上河流以及溪流的水位上升。

加州水資源局表示，當局指從週一晚12點起，在圖中13個紅點地區，是目前有大洪水風險的位置，但沒有一個屬於”危險”，而橙色的32個地點，預計將在未來5天內都需要監測，這些地點集中在沙加緬度山谷、San Joaquin山谷以及沿海地區。

加州水資源局氣候學家Michael Anderson說：「整個灣區所有10個縣，將在接下來的48小時內出現大雨和大風，週一晚到週二將是最嚴重的，在灣區，風雨在週二晚上持續到週三。」

另一方面，水資源局表示，會跟州長緊急辦公室合作，與縣和應急管理人員作密切協調，如有高水位情況，會立即聯繫有堤壩的縣市，目前已經為Merced、Monterey、沙加緬度、San Luis Obispo、Fresno，以及San Joaquin等縣提供抗洪物資和技術，同時亦在Pajaro社區發布疏散令。

而下一股大氣河風暴可能將會在3月19日至3月22日到達，灣區到南加州聖地牙哥預期會有一定影響。

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