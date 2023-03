【KTSF娛樂】區瑞強於香港舉行私房演唱會

區瑞強(Albert)將於2023年4月28日,在香港大會堂音樂廳舉行《區瑞強私房演唱會2023》。是次演唱會亦是Albert 史無前例祇演一場。

今次演唱會顧名思義,設計概念更像一個「私房」聚會,與大家近距離接觸及互動,亦是一個 Albert 真正意義上的「個人」演唱會,Albert 表示:「以往很多演唱會都得到多位歌星朋友到場支持,但今次這個「私房」演唱會將由我一人現場為大家唱出一些數十年來都沒有機會在演唱會唱的歌曲,包括多首60-80年代的經典英文歌曲及中文黑膠時代的名作,當中英文歌曲將最少佔一半,而且當晚將會由頭唱到尾,與大家一同盡興。」

Albert 亦透露將挑選一些圈中好友如陳百強、張國榮、羅文、許冠傑、鄧麗君梅艷芳等十多位經典歌手的作品:「不過話明平時較少機會唱,當然不會是最大路的歌,我將挑選一些優質的二線精品歌曲演唱。此外,還會包括一些大家好久沒聽過,但一聽必定充滿回憶的精品歌曲,而且當中英文民歌將會佔最少一半,屬過往演唱會中少有。」

而是次演唱會首次回到Albert 年少時初次公開表演的舞台 – 香港大會堂音樂廳,與一眾一直陪伴他在音樂旅途上成長的聽衆和好友們在舊地共聚。Albert 表示香港大會堂可以說是他的民歌福地,因他由此開始歌唱生涯,無論是中學時以學校民歌代表身份出席頒獎禮,或是其後參加過的眾多大型歌唱比賽決賽也在這個「Folk 地」舉行,適逢今年是香港大會堂建立60周年,故選擇這裡對Albert 可說是別具意義。

