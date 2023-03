【KTSF娛樂】影壇巨星梁朝偉 榮獲亞洲電影大獎「最佳男主角」

「第十六屆亞洲電影大獎」今日(12日)在香港故宮文化博物館舉行。香港演員梁朝偉憑《風再起時》奪最佳男主角。除了最佳男主角,梁朝偉早前亦獲頒「亞洲電影貢獻榮譽大奬」。

四十載演藝生涯 影帝殊榮多不勝數

出道四十載,梁朝偉憑藉對劇本和角色有着細緻的揣摩及理解,創造了無數經典人物,講述了一個個耳熟能詳的經典故事,而演繹這些故事的他亦成為香港電影史中不可或缺的存在。多位與梁朝偉合作過的知名導演也對他有極高評價:王家衛曾說過梁朝偉無需語言,靠眼睛便能傳達一切; 張藝謀說過梁朝偉是華語影壇非常傑出的演員,非常具有代表性,他的作品標誌了一個時代;讚譽梁朝偉為「天才演員」的李安認為自己不論作為導演或觀眾,有梁朝偉這樣的演員是一件很幸運的事情;而杜琪峰則表示盼望能與梁朝再合作,因為與梁朝偉合作讓他了解到甚麼是演出,甚麼是演員。侯孝賢則表示梁朝偉演戲時靠眼睛便能表達一切情緒。

梁朝偉為人熟知的演藝特色是對每個角色的細膩刻畫,融人物特質於無形。這般含蓄內斂的表演方式促使他能夠完美詮釋不同時代背景的角色,他演過的角色包括聾啞人士、同性戀者、臥底、冷酷特務、都市小男人、私家偵探、古代軍師、咏春宗師及反派等。

透過於影壇數年的洗禮及奮鬥,梁朝偉演技逐漸獲得各方的認可,他先後憑住《重慶森林》及《無間道》等電影五度獲得金像獎最佳男主角、三度獲得金馬獎,而《色,戒》則為為梁朝偉帶來第一座亞洲電影大獎「最佳男主角」奬項;《花樣年華》更令梁朝偉晉身國際電影舞台,成為首位榮獲康城影展「最佳男演員」殊榮的香港演員。

早於九十年代,梁朝偉便樂於與兩岸三地的導演合作,他曾參演台灣著名導演侯孝賢的多部作品,為觀眾帶來了榮獲威尼斯金獅獎的《悲情城市》、金馬獎評審團大獎的《海上花》這類風格獨特的經典之作。梁朝偉亦曾與奧斯卡得奬導演李安和國際知名導演兼今屆亞洲電影大獎評審主席張藝謀合作,其作品《色,戒》及《英雄》便享譽國際,分別獲得威尼斯影展金獅獎及奧斯卡最佳外語片提名,為華語電影界作出不可忽視的貢獻,奠定亞洲電影於世界舞台上重要地位。

第16屆亞洲電影大獎頒獎禮得奬名單

最佳男主角:梁朝偉《風再起時》

最佳女主角:湯唯《分手的決心》

最佳男配角:宮澤冰魚《愛是自私》

最佳女配角:金素辰《緊急迫降》

最佳電影:《Drive My Car》

最佳新演員:麥沛東《正義迴廊》

最佳視覺效果:梁偉傑、郭泰、鄒志盛、羅慧媚《明日戰記》

最佳造型設計:吳里璐 葉嘉茵《梅艷芳》

最佳美術指導:柳星姬《分手的決心》

最佳衣著裝:阿部寬

最佳編劇:丁瑞慶 朴贊郁《分手的決心》

最佳攝影:呂松野《一個和四個》

最佳剪接:山崎梓《Drive My Car》

最佳原創音樂:石橋英子《Drive My Car》

最佳音響效果:杜篤之 吳書瑤《梅艷芳》

最佳新導演:久美成列《一個和四個》

最佳導演:是枝裕和《孩子轉運站》

終身成就獎:洪金寶

卓越亞洲電影人大獎:阿部寬

AFA Next Generation Award:池昌旭

亞洲電影貢獻榮譽大獎:梁朝偉

