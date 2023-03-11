影評：《我的籃球教練 》帶入智力障礙球手的世界

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

被迫當一組有智力障礙運動員的教練，如何帶領球員突破自身的障礙。

愛荷華州一個小聯盟，籃球助理教練Marcus，在一次球賽對主教練動手。之後借酒消愁之後，遇上車禍

被法官判處90天的社區服務，被送到一個社區活動中心，當一組有智力障礙球員的教練。

Marcus 先是驚訝於球員的缺乏球技。但是這組球員也同樣的不歡迎這個臨時教練。十個球員對教練的指導也不配合。唯一一個有不錯球技的Darius ，甚至乾脆拒絕打球，縱然有後來揭曉的原因。

教球過程，Marcus 也從慢慢了解這些球員，對他們另有理解，也從他們個人的觀點出發，從而發揮。在Marcus 的教導下，這組球員也能夠打到決賽。期間，Marcus 也和其中一個球員的姐姐，談上戀愛。

根據西班牙電影改編，這是拍慣鬧劇的導演Bobby Farrelly 熟悉的喜劇世界。電影中演球員的演員，在現實生活中也同樣有智力障礙。要如何從他們身上製造笑料，其實也非常容易犯錯，畢竟笑話並不應該開在劇中人物的障礙上。電影在這一點並沒有犯錯，這是值得欽佩的。

劇中也多次指出，球員自身有各自的長短，要他們發揮，也必須對他們有各自的了解。縱然這是眾所周知，再次提醒看戲的觀眾也無妨。

最令人鼓舞的，還是讓這群在生活上有障礙的人，有機會正面成為電影中的焦點。這在好萊塢電影中，已經是一大突破。

《我的籃球教練 Champions》要人們為這組球員打氣 。滿分五分中得三分半，可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.focusfeatures.com/champions/

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“Champions” Review: Sports through the eyes of underdogs

“Screening Room” reviews “Champions”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.focusfeatures.com/champions/

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