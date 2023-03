影評：《我的籃球教練 》帶入智力障礙球手的世界

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

被迫當一組有智力障礙運動員的教練,如何帶領球員突破自身的障礙。

愛荷華州一個小聯盟,籃球助理教練Marcus,在一次球賽對主教練動手。之後借酒消愁之後,遇上車禍

被法官判處90天的社區服務,被送到一個社區活動中心,當一組有智力障礙球員的教練。

Marcus 先是驚訝於球員的缺乏球技。但是這組球員也同樣的不歡迎這個臨時教練。十個球員對教練的指導也不配合。唯一一個有不錯球技的Darius ,甚至乾脆拒絕打球,縱然有後來揭曉的原因。

教球過程,Marcus 也從慢慢了解這些球員,對他們另有理解,也從他們個人的觀點出發,從而發揮。在Marcus 的教導下,這組球員也能夠打到決賽。期間,Marcus 也和其中一個球員的姐姐,談上戀愛。

根據西班牙電影改編,這是拍慣鬧劇的導演Bobby Farrelly 熟悉的喜劇世界。電影中演球員的演員,在現實生活中也同樣有智力障礙。要如何從他們身上製造笑料,其實也非常容易犯錯,畢竟笑話並不應該開在劇中人物的障礙上。電影在這一點並沒有犯錯,這是值得欽佩的。

劇中也多次指出,球員自身有各自的長短,要他們發揮,也必須對他們有各自的了解。縱然這是眾所周知,再次提醒看戲的觀眾也無妨。

最令人鼓舞的,還是讓這群在生活上有障礙的人,有機會正面成為電影中的焦點。這在好萊塢電影中,已經是一大突破。

《我的籃球教練 Champions》要人們為這組球員打氣 。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/champions/

