聖荷西國際機場展出新裝置藝術 向旅客表達愛與祝福（視頻）

聖荷西國際機場迎接一件新的裝置藝術展品,充滿城市向表達給旅客滿滿的愛與祝福。

聖荷西Mineta國際機場週四揭幕一件新的公共裝置藝術,命名為「XO」。

XO一詞往往會出現在寫給親友及愛人書信中的結語,代表「擁抱及親吻」,是一種傳達愛的表示。

週四出席揭幕活動的藝術家Laura Kimpton,是這件藝術品的創作者之一,她指機場是人們給予並獲得最多擁抱及親吻的地方,當XO兩個字母放在機場外,路過的旅客很難不看到這高達12呎的裝置藝術,並給予自己及送機或接機的人擁抱及親吻,祝福他們的旅途。

同樣出席活動的市長Matt Mahan也認同這件裝置藝術作品的意義,並認為XO可以表示歡迎更多旅客來到聖荷西,也很貼切的傳達城市給離開旅客的祝福。

他也指市府將持續投資於公共藝術,因為它們富有潛力,帶給市容及市民的改變。

聖荷西市長Matt Mahan說:「公共藝術使我們謙卑,它讓我們停下來,以不同的方式看世界,並激勵我們。」

XO將無限期於Mineta國際機場B航站出口外展出。

