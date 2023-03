矽谷銀行突然倒閉 對存戶及貸款人有何影響

【KTSF 古琳嘉報導】

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)突然倒閉,讓各界震驚,也引發不少人擔憂是否會有骨牌效應,事件對於消費者,尤其是存戶以及貸款人會有甚麼影響呢?知名理財專家林修榮為您解答。

全美排名第16大、資產超過2千億的矽谷銀行驚傳倒閉,成為美國歷史上第二大銀行倒閉事件,這也不禁讓不少人擔憂,2008年因為銀行次貸風暴引發的金融海嘯是否會重演?

知名理財專家林修榮認為,目前為止看來應該是單一事件。

林修榮說:「但是它的業務是比較特別的,它是專門是向這些新創、高科技的公司提供融資,所以我覺得這一次這個事件,應該不會像好像十幾年前,那個次按危機的時候,影響那麼多的銀行,因為這個銀行的業務是比較特別的。」

林修榮一一分析矽谷銀行的倒閉,對於該銀行的投資人、存戶和貸款人會有甚麼影響,首先最倒楣的就是股東。

林修榮說:「這家銀行的投資者,大部分是華爾街的基金,但是也有個別的小投資者,我相信他們的損失應該是百分之百了,因為這個銀行等於是破產了,這樣的話投資者應該是血本無歸的。」

存戶方面基本上無須過度擔心,由於該銀行有FDIC聯邦存款保險的保障,每人有25萬美元的保障金額。

林修榮說:「基本的保障是25萬,但是真正的保障是遠不止這25萬的,比如說他在這個銀行有IRA的存款,那個是另外計算的,IRA自己本身有25萬,而他其它的帳戶,也不一定單單是25萬,比如說一對夫婦兩個人的共同帳戶,是有50萬保障的。」

林修榮進一步舉例,保障金額除了以帳戶人數計算,有受益人的話,則會以受益人人數來計算,最高有可能超過百萬保障。

林修榮說:「怎麼算呢?就是先生他指定兩個受益人,那個就50萬保障,太太也指定兩個受益人,也有50萬的保障,加起來就是一百萬保障,另外再加上他的IRA,一個人25萬的保障,他加起來是遠遠不止這基本的25萬的。」

至於向矽谷銀行借錢的貸款人又該怎麼辦呢?有人開玩笑地說,是不是銀行倒閉就不用還錢?

林修榮說:「這個是絕對不可能的,因為FDIC它接管,而且銀行破產,它是有破產信託人來主管這個銀行,它一定會繼續向貸款人追溯,但是貸款人又不需要擔心,擔心因為它破產了,現在就要立即清償貸款,馬上要一筆過還款,這個是不可能的,你可以繼續好像以前一樣還款。」

不過就連這麼大的矽谷銀行都會倒閉,也讓消費者思考,該怎麼選擇銀行比較保險,林修榮提供建議:「它有FDIC保障,基本上銀行都是一樣的,所以你就要了解這個FDIC是怎麼計算的,你就不要超過這個FDIC保障的金額,那就應該安全了。」

這兩天因為矽谷銀行風波,導致金融股大幅波動,林修榮觀察股市的表現,認為市場反應顯示衝擊應該是短暫性的,不至於引發全面性的金融危機。

