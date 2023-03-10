矽谷銀行突然倒閉 對存戶及貸款人有何影響

【KTSF 古琳嘉報導】

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）突然倒閉，讓各界震驚，也引發不少人擔憂是否會有骨牌效應，事件對於消費者，尤其是存戶以及貸款人會有甚麼影響呢？知名理財專家林修榮為您解答。

全美排名第16大、資產超過2千億的矽谷銀行驚傳倒閉，成為美國歷史上第二大銀行倒閉事件，這也不禁讓不少人擔憂，2008年因為銀行次貸風暴引發的金融海嘯是否會重演？

知名理財專家林修榮認為，目前為止看來應該是單一事件。

林修榮說：「但是它的業務是比較特別的，它是專門是向這些新創、高科技的公司提供融資，所以我覺得這一次這個事件，應該不會像好像十幾年前，那個次按危機的時候，影響那麼多的銀行，因為這個銀行的業務是比較特別的。」

林修榮一一分析矽谷銀行的倒閉，對於該銀行的投資人、存戶和貸款人會有甚麼影響，首先最倒楣的就是股東。

林修榮說：「這家銀行的投資者，大部分是華爾街的基金，但是也有個別的小投資者，我相信他們的損失應該是百分之百了，因為這個銀行等於是破產了，這樣的話投資者應該是血本無歸的。」

存戶方面基本上無須過度擔心，由於該銀行有FDIC聯邦存款保險的保障，每人有25萬美元的保障金額。

林修榮說：「基本的保障是25萬，但是真正的保障是遠不止這25萬的，比如說他在這個銀行有IRA的存款，那個是另外計算的，IRA自己本身有25萬，而他其它的帳戶，也不一定單單是25萬，比如說一對夫婦兩個人的共同帳戶，是有50萬保障的。」

林修榮進一步舉例，保障金額除了以帳戶人數計算，有受益人的話，則會以受益人人數來計算，最高有可能超過百萬保障。

林修榮說：「怎麼算呢？就是先生他指定兩個受益人，那個就50萬保障，太太也指定兩個受益人，也有50萬的保障，加起來就是一百萬保障，另外再加上他的IRA，一個人25萬的保障，他加起來是遠遠不止這基本的25萬的。」

至於向矽谷銀行借錢的貸款人又該怎麼辦呢？有人開玩笑地說，是不是銀行倒閉就不用還錢？

林修榮說：「這個是絕對不可能的，因為FDIC它接管，而且銀行破產，它是有破產信託人來主管這個銀行，它一定會繼續向貸款人追溯，但是貸款人又不需要擔心，擔心因為它破產了，現在就要立即清償貸款，馬上要一筆過還款，這個是不可能的，你可以繼續好像以前一樣還款。」

不過就連這麼大的矽谷銀行都會倒閉，也讓消費者思考，該怎麼選擇銀行比較保險，林修榮提供建議：「它有FDIC保障，基本上銀行都是一樣的，所以你就要了解這個FDIC是怎麼計算的，你就不要超過這個FDIC保障的金額，那就應該安全了。」

這兩天因為矽谷銀行風波，導致金融股大幅波動，林修榮觀察股市的表現，認為市場反應顯示衝擊應該是短暫性的，不至於引發全面性的金融危機。

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