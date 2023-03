加州當局拘18人 涉企圖接觸未成年人從事性犯罪

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦司法部週五宣布在一項誘捕行動中逮捕18名嫌犯,他們被指企圖與未成年人聯絡,從事性犯罪及其他相關犯罪。

聯邦司法部長Rob Bonta連同沙加緬度縣警局,以及沙加緬度針對兒童的網路犯罪工作組,週五宣布逮捕18名嫌犯,這些嫌犯被指控為了性犯罪和其他相關犯罪,而企圖聯絡一名未成年人士。

這次的行動是一項由聯邦、加州以及地方執法人員,共同合作的性掠奪者誘捕計畫,稱為秘密崇拜者行動,臥底的執法人員喬裝成13歲未成年孩童,然後引誘性掠奪者上鉤,看誰試圖想跟兒童發生性關係,從而識別、聯絡進而逮捕這些嫌犯。

過程中有些嫌犯被指使用色情語言或發送色情圖片給臥底人員,還有嫌犯要求要見面,執法人員於是引導對方到事先設置的地點然後將其逮捕。

這項誘捕行動從2月中到3月初於沙加緬度全縣範圍展開,大多數嫌犯被捕都是被指涉嫌試圖要與臥底人員見面。

Bonta強調,如果在加州試圖要在網上針對孩童為對象進行性犯罪的人士,當局一定會追究其責任,並呼籲民眾,如果相信有孩童出現立即危險,可以撥打911報警,或是向全國失蹤和剝削兒童中心通報可疑的兒童性剝削事件,網址是:https://report.cybertip.org

