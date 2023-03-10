如何資助Medicare和社安福利 將成來年兩黨爭拗焦點

【KTSF 張麗月報導】
總統拜登在新預算案中提到，必須優先解決幼兒照顧、房屋和氣候問題，同時也保證撥款給一些退休人士受惠的聯邦計劃，包括社會安全福利和醫療保險等，不過對於如何資助聯邦醫保Medicare和社安福利，幾十年來兩黨都爭論不休，估計走向2024年，這個問題也會繼續爭拗不停。
對於如何撥款資助社會福利的議題，長期以來都受到爭議，聯邦醫保Medicare、低收入醫保Medicaid和社會安全福利，佔了聯邦預算開支3分之1以上，為數千萬人，特別是退休人士提供主要的安全網，但隨著越來越多人依靠這些公共福利項目，政府的撥款也就快用盡。
拜登公佈新預算案時，已保證社安系統和Medicare將不會有任何改變，而這些項目的經費，主要是靠稅收來維持，經費來源出現緊拙時就要加稅來彌補。
例如拜登這次的新預算案，就向最富有階層開刀，確保全美最富有階層人士起碼的所得稅率是25%。
國會參眾兩院分別由兩黨控制，情況看來，聯邦預算案在國會必定會有一番討價還價。
共和黨人普遍都質疑，甚至完全認為不會通過。
而民主黨人就認為立法過程中會有修改，但他們都肯定支持。
民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說：「總統的預算為我們可以做的事情，提供了一個非常重要和積極的藍圖，特別是在烏克蘭的戰時情況下，當我們保護國家安全，絕對需要資源時，我們需要投資於國防，我們需要削減赤字和債務，並確保履行所有對工業基地投資的義務
但向來在黨內唱反調的民主黨籍的西維州聯邦參議員Joe Manchin說，雖然有責任維護長者的尊嚴，但他質疑這些項目也出現許多浪費。
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