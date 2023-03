如何資助Medicare和社安福利 將成來年兩黨爭拗焦點

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登在新預算案中提到,必須優先解決幼兒照顧、房屋和氣候問題,同時也保證撥款給一些退休人士受惠的聯邦計劃,包括社會安全福利和醫療保險等,不過對於如何資助聯邦醫保Medicare和社安福利,幾十年來兩黨都爭論不休,估計走向2024年,這個問題也會繼續爭拗不停。

對於如何撥款資助社會福利的議題,長期以來都受到爭議,聯邦醫保Medicare、低收入醫保Medicaid和社會安全福利,佔了聯邦預算開支3分之1以上,為數千萬人,特別是退休人士提供主要的安全網,但隨著越來越多人依靠這些公共福利項目,政府的撥款也就快用盡。

拜登公佈新預算案時,已保證社安系統和Medicare將不會有任何改變,而這些項目的經費,主要是靠稅收來維持,經費來源出現緊拙時就要加稅來彌補。

例如拜登這次的新預算案,就向最富有階層開刀,確保全美最富有階層人士起碼的所得稅率是25%。

國會參眾兩院分別由兩黨控制,情況看來,聯邦預算案在國會必定會有一番討價還價。

共和黨人普遍都質疑,甚至完全認為不會通過。

而民主黨人就認為立法過程中會有修改,但他們都肯定支持。

民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說:「總統的預算為我們可以做的事情,提供了一個非常重要和積極的藍圖,特別是在烏克蘭的戰時情況下,當我們保護國家安全,絕對需要資源時,我們需要投資於國防,我們需要削減赤字和債務,並確保履行所有對工業基地投資的義務

但向來在黨內唱反調的民主黨籍的西維州聯邦參議員Joe Manchin說,雖然有責任維護長者的尊嚴,但他質疑這些項目也出現許多浪費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。