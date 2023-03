大氣河風暴令灣區公路水淹 週末續有零星降雨

【KTSF】

灣區各地週四晚看到這波大氣河風暴所帶來的大量降雨,週五雨勢雖然大幅減少,但部份地區因昨晚的雨量,還是看到淹水導致交通受阻。

歷經週四晚的大風大雨,週五在灣區多地看到陽光普照,國家氣象局在舊金山灣區實施的淹水預警,也在下午4點解除。

但當局警告,低窪地區或溪流及水域旁的地方,至週日都還是有淹水的危險,南方的部份河邊區域,淹水預警則持續生效當中。

而週四晚的降雨也造成多地水災,東灣Niles Canyon路位於Pleasanton及Fremont的路段,目前因淹水無限期封路,建議民眾提前改道行駛。

580號州際公路位於東灣奧克蘭(屋崙)的路段,現在是全面恢復通行,週四晚的大雨一度造成嚴重淹水,導致雙向封閉管制,週五清晨的空拍畫面仍看得到半邊的公路還泡在水中。

加州運輸部經過一個早上的工程,於中午前開通公路,據了解疑似是排水馬達失靈所導致的大淹水。

而在南灣Santa Clara縣Gilroy 101號高速公路,介於Monterey Rd及國道25號的南向路段,加州公路局已在淹水褪去後開通兩線道中的一條道路,供民眾行駛。

而在Santa Cruz縣Soquel鎮通往外部的唯一主要幹道Main Street,週四晚被下方的Bates Creek突然湧入的大水沖毀,困住鎮上一百多戶居民,縣府單位正積極搶修。

而本週末,灣區各地還是會有零星降雨,下週雨勢再加大,週末氣溫持續偏低,民眾也要注意保暖。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。