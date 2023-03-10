大氣河風暴令灣區公路水淹 週末續有零星降雨

【KTSF】
灣區各地週四晚看到這波大氣河風暴所帶來的大量降雨，週五雨勢雖然大幅減少，但部份地區因昨晚的雨量，還是看到淹水導致交通受阻。
歷經週四晚的大風大雨，週五在灣區多地看到陽光普照，國家氣象局在舊金山灣區實施的淹水預警，也在下午4點解除。
但當局警告，低窪地區或溪流及水域旁的地方，至週日都還是有淹水的危險，南方的部份河邊區域，淹水預警則持續生效當中。
而週四晚的降雨也造成多地水災，東灣Niles Canyon路位於Pleasanton及Fremont的路段，目前因淹水無限期封路，建議民眾提前改道行駛。
580號州際公路位於東灣奧克蘭（屋崙）的路段，現在是全面恢復通行，週四晚的大雨一度造成嚴重淹水，導致雙向封閉管制，週五清晨的空拍畫面仍看得到半邊的公路還泡在水中。
加州運輸部經過一個早上的工程，於中午前開通公路，據了解疑似是排水馬達失靈所導致的大淹水。
而在南灣Santa Clara縣Gilroy 101號高速公路，介於Monterey Rd及國道25號的南向路段，加州公路局已在淹水褪去後開通兩線道中的一條道路，供民眾行駛。
而在Santa Cruz縣Soquel鎮通往外部的唯一主要幹道Main Street，週四晚被下方的Bates Creek突然湧入的大水沖毀，困住鎮上一百多戶居民，縣府單位正積極搶修。
而本週末，灣區各地還是會有零星降雨，下週雨勢再加大，週末氣溫持續偏低，民眾也要注意保暖。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment