大氣河風暴令灣區公路水淹 週末續有零星降雨

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灣區各地週四晚看到這波大氣河風暴所帶來的大量降雨，週五雨勢雖然大幅減少，但部份地區因昨晚的雨量，還是看到淹水導致交通受阻。

歷經週四晚的大風大雨，週五在灣區多地看到陽光普照，國家氣象局在舊金山灣區實施的淹水預警，也在下午4點解除。

但當局警告，低窪地區或溪流及水域旁的地方，至週日都還是有淹水的危險，南方的部份河邊區域，淹水預警則持續生效當中。

而週四晚的降雨也造成多地水災，東灣Niles Canyon路位於Pleasanton及Fremont的路段，目前因淹水無限期封路，建議民眾提前改道行駛。

580號州際公路位於東灣奧克蘭（屋崙）的路段，現在是全面恢復通行，週四晚的大雨一度造成嚴重淹水，導致雙向封閉管制，週五清晨的空拍畫面仍看得到半邊的公路還泡在水中。

加州運輸部經過一個早上的工程，於中午前開通公路，據了解疑似是排水馬達失靈所導致的大淹水。

而在南灣Santa Clara縣Gilroy 101號高速公路，介於Monterey Rd及國道25號的南向路段，加州公路局已在淹水褪去後開通兩線道中的一條道路，供民眾行駛。

而在Santa Cruz縣Soquel鎮通往外部的唯一主要幹道Main Street，週四晚被下方的Bates Creek突然湧入的大水沖毀，困住鎮上一百多戶居民，縣府單位正積極搶修。

而本週末，灣區各地還是會有零星降雨，下週雨勢再加大，週末氣溫持續偏低，民眾也要注意保暖。

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