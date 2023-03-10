奧克蘭交通局成立專責小組 代替警局處理廢棄車輛

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市府宣布交通局本月成立一支由文職人員組成的專責小組，代替警察局，負責處理街上廢棄車輛。

東灣奧克蘭交通局成立了一支由16人組成的專責小組，負責清理街道上的廢棄車輛。

官員表示，遺棄車輛是市政府收到最多的居民投訴之一，而且已積壓大量個案，現時居民通過311熱線報告廢棄車輛，往往需要等120天左右的時間，警方才會處理，由13名技術人員組成的新小組，他們的首要任務就是是縮短處理時間，而小組的成立將使13名警察騰出時間做其他警務工作。

市長盛桃表示，加強工作和保持社區清潔很重要，同時將有更多奧克蘭警局的資源用於最需要的地方。

小組將分為三個部分，一部分將專注於廢棄車輛，而另一部分將搜索有超過5張罰單的「違法」車輛，並將車輛拖走，而最後一部分將評估無家可歸者營地中的車輛是否被廢棄。

奧克蘭市議會於2021年投票決定成立這小組，預計小組每年開支約30萬美元。

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