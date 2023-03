奧克蘭交通局成立專責小組 代替警局處理廢棄車輛

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府宣布交通局本月成立一支由文職人員組成的專責小組,代替警察局,負責處理街上廢棄車輛。

東灣奧克蘭交通局成立了一支由16人組成的專責小組,負責清理街道上的廢棄車輛。

官員表示,遺棄車輛是市政府收到最多的居民投訴之一,而且已積壓大量個案,現時居民通過311熱線報告廢棄車輛,往往需要等120天左右的時間,警方才會處理,由13名技術人員組成的新小組,他們的首要任務就是是縮短處理時間,而小組的成立將使13名警察騰出時間做其他警務工作。

市長盛桃表示,加強工作和保持社區清潔很重要,同時將有更多奧克蘭警局的資源用於最需要的地方。

小組將分為三個部分,一部分將專注於廢棄車輛,而另一部分將搜索有超過5張罰單的「違法」車輛,並將車輛拖走,而最後一部分將評估無家可歸者營地中的車輛是否被廢棄。

奧克蘭市議會於2021年投票決定成立這小組,預計小組每年開支約30萬美元。

