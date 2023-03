【KTSF】

南灣聖荷西一名保全人員,涉嫌在網上假冒16歲身份,誘拐未成年發生性關係。

聖荷西警方公佈已拘捕來自聖荷西的20歲疑犯Jonathan Saucedo,他涉嫌透過社交平台,假冒自己是16歲男子,與一名14歲人士聯絡,並相約見面發生不當性行為。

警方也發現疑犯目前擔任保全人員,在過去也曾向多個執法單位遞出工作申請。

警方呼籲民眾若有此案或類似案件的相關資訊,請致電 (408)277-3214與警方聯繫。

