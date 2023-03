【KTSF 古琳嘉報導】

多位聯邦眾議院民主黨籍議員針對1929年的聯邦移民法條款,週四重提修法建議,希望為住在美國七年以上的無證人士提供綠卡,一群移民權益組織領袖週四召開線上記者會,呼籲國會通過這項法案。

週四提出的法案全名為「更新1929年移民法當中的移民條款」(Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929),簡稱為《登記法案 The Registry Bill》,希望為全美國數以百萬計的無證人士重新提供一個管道,讓居住滿七年的無證人士能申請綠卡,取得合法身份。

多個以拉美裔為主的移民權益關注組織週四舉行線上記者會,呼籲社區共同支持這項法案。

United for Immigration Reform網織代表Melany Laplander說:「他們(無證者)也是本國一分子,只是缺少一個文件給予他們身份,所以今天我們聚集並站出來發聲,因為已經40年了,距離上一次移民改革已有40年,我們要求的是無證移民社區受得起的公正待遇。」

在United for Immigration Reform等移民權益組織大力遊說下,加州民主黨籍聯邦眾議員Lou Corea,連同紐約民主黨籍聯邦眾議員孟昭文等多位來自加州、紐約州,以及伊利諾州的民主黨聯邦眾議員,週四正式向國會重提《登記法案》,也讓關注的移民組織感到振奮。

有無證人士講述無證移民對美國的貢獻,還有犧牲一切的無奈。

無證人士社區代表Rocio Torres 說:「我們每天在這個國家辛勤工作,對這個國家的偉大有貢獻,但有時卻覺得備受摧殘,因為離鄉別井,拋卻家人,遠離故鄉文化和母國。」

移民改革關注人士則呼籲社區,為全美一千一百萬個無證人士團結起來,讓法案最終能在國會通過。

United for Immigration Reform代表Gabriela Ewing說:「因為政客了解我們是這個國家的經濟推動力,他們若驅逐這一千一百萬人,美國將會陷入經濟大蕭條,他們明白這一點,但我們自己不了解,此所以我們應該一起組織起來,我們必須團結,所以當你聽到有這樣的呼籲,你必須響應,因為這是我們大家的責任。」

根據移民權益組織估算,如果法案獲得通過,最多可望有830萬個無證人士可以符合條件申請調整身份,接下來關注組織將在各地展開宣傳活動,包括派發請願信,讓民眾簽名支持法案,並將在5月1日於灣區舉辦四十英里徒步活動,從北灣Sonoma走到舊金山。

