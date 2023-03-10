【KTSF 古琳嘉報導】

多位聯邦眾議院民主黨籍議員針對1929年的聯邦移民法條款，週四重提修法建議，希望為住在美國七年以上的無證人士提供綠卡，一群移民權益組織領袖週四召開線上記者會，呼籲國會通過這項法案。

週四提出的法案全名為「更新1929年移民法當中的移民條款」（Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929），簡稱為《登記法案 The Registry Bill》，希望為全美國數以百萬計的無證人士重新提供一個管道，讓居住滿七年的無證人士能申請綠卡，取得合法身份。

多個以拉美裔為主的移民權益關注組織週四舉行線上記者會，呼籲社區共同支持這項法案。

United for Immigration Reform網織代表Melany Laplander說：「他們（無證者）也是本國一分子，只是缺少一個文件給予他們身份，所以今天我們聚集並站出來發聲，因為已經40年了，距離上一次移民改革已有40年，我們要求的是無證移民社區受得起的公正待遇。」

在United for Immigration Reform等移民權益組織大力遊說下，加州民主黨籍聯邦眾議員Lou Corea，連同紐約民主黨籍聯邦眾議員孟昭文等多位來自加州、紐約州，以及伊利諾州的民主黨聯邦眾議員，週四正式向國會重提《登記法案》，也讓關注的移民組織感到振奮。

有無證人士講述無證移民對美國的貢獻，還有犧牲一切的無奈。

無證人士社區代表Rocio Torres 說：「我們每天在這個國家辛勤工作，對這個國家的偉大有貢獻，但有時卻覺得備受摧殘，因為離鄉別井，拋卻家人，遠離故鄉文化和母國。」

移民改革關注人士則呼籲社區，為全美一千一百萬個無證人士團結起來，讓法案最終能在國會通過。

United for Immigration Reform代表Gabriela Ewing說：「因為政客了解我們是這個國家的經濟推動力，他們若驅逐這一千一百萬人，美國將會陷入經濟大蕭條，他們明白這一點，但我們自己不了解，此所以我們應該一起組織起來，我們必須團結，所以當你聽到有這樣的呼籲，你必須響應，因為這是我們大家的責任。」

根據移民權益組織估算，如果法案獲得通過，最多可望有830萬個無證人士可以符合條件申請調整身份，接下來關注組織將在各地展開宣傳活動，包括派發請願信，讓民眾簽名支持法案，並將在5月1日於灣區舉辦四十英里徒步活動，從北灣Sonoma走到舊金山。

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