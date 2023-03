【KTSF】

灣區居民截至3月16日,可以為今年1月份冬季風暴所造成的損失,向聯邦單位申請救災補助或貸款。

這些救災補助包括聯邦緊急事務管理局(FEMA),及小商業管理局(SBA)所提供的補助金、貸款和其他援助,以幫助災民支付臨時住宿,及風暴相關的房屋維修。

其中SBA已批出共690萬元的小商業貸款申請,和總額達4320萬元的居民貸款申請。

灣區多縣,包括Alameda、Contra Costa及San Mateo,可以就財產損失申請聯邦救災補助或貸款,截止日是3月16日,而經濟損失救濟申請,截止日則是10月16日。

詳情可撥打(800) 621-3362,或查詢http://www.disasterassistance.gov

