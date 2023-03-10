矽谷銀行出現擠提被迫關閉 FDIC成立新銀行接管存款

【KTSF 張麗月報導】

位於南灣的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）由於出現擠提，聯邦存款保險機構（FDIC）週五下令關閉這間銀行，並且即時接管該銀行所有存款，改由FDIC新成立的一間銀行接手處理矽谷銀行的業務，一切有秩序，避過一場類似2008年的金融危機，究竟矽谷銀行為何出現擠提呢？

矽谷銀行在1983年創辦，資產總值約有2,100億元，存款總額就有1,754億元。

FDIC週五接管了這筆資產，並成立一間名為「National Bank of Santa Clara」的新銀行，接手矽谷銀行的業務。

新銀行在下週一營運，矽谷銀行的支票照常兌現，FDIC承保每個戶口的總存款額是25萬元，暫時未知矽谷銀行有多少個戶口是超過FDIC這個承保額，超額的部份會獲得一張證書，將來有結餘款項時會優先獲得還款。

聯邦在矽谷銀行出現擠提危機兩日後，果斷迅速出手處理，以免2008年的類似的金融危機再次發生。

這次矽谷銀行的危機，主要原因涉及疫情放緩後，高利率政策下，銀行客戶客戶的業務有變動，導致他們的投資方式也更改，從而出現擠提情況。

分析指出，矽谷銀行的主要客戶是科技業的初創公司，銀行既為他們提供寬鬆條件的融資，也以較高的利息吸引他們的存款，在疫情期間，這些科技公司生意好，收益豐厚，將所得存入矽谷銀行，而銀行就將存款購買大量在當時相對低利息的聯邦財政債券，及其他固定收益的金融資產。

問題出在疫情後，有不少科技公司的業務放緩，財政壓力上升而要動用存款，此外，聯儲局多次加息，新發行的聯邦債券利息遠高於疫情前，也令許多科技公司從矽谷銀行提取存款，轉而投資新債券，逼得銀行要拋售部份資產，包括債券和股票，來應付客戶的提款，為此而虧損接近20億元。

兩日前，銀行傳出擠提危機消息，矽谷銀行的母公司SVB金融集團的股價週四暴跌超過六成，週五在Nasdaq未開市之前，股價繼續勁跌接近七成，股票也被迫暫停交易。

銀行方面週五早上與顧問公司研究，商討可能放盤出售的事。

受到矽谷銀行倒閉消息拖累，一些地區銀行的股價，例如紐約的First Republic銀行及Signature銀行，週五股價跌超過兩成，但JPMorgan、花旗及富國的股價就上升。

上一次出現類似規模的銀行擠提危機，是在2008年的Washington Mutual銀行，而2008年也因為銀行放貸過於寬鬆，形成房地產次按危機，最終樓市泡沫爆破，觸發一場金融海嘯。

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