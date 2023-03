矽谷銀行出現擠提被迫關閉 FDIC成立新銀行接管存款

【KTSF 張麗月報導】

位於南灣的矽谷銀行(Silicon Valley Bank)由於出現擠提,聯邦存款保險機構(FDIC)週五下令關閉這間銀行,並且即時接管該銀行所有存款,改由FDIC新成立的一間銀行接手處理矽谷銀行的業務,一切有秩序,避過一場類似2008年的金融危機,究竟矽谷銀行為何出現擠提呢?

矽谷銀行在1983年創辦,資產總值約有2,100億元,存款總額就有1,754億元。

FDIC週五接管了這筆資產,並成立一間名為「National Bank of Santa Clara」的新銀行,接手矽谷銀行的業務。

新銀行在下週一營運,矽谷銀行的支票照常兌現,FDIC承保每個戶口的總存款額是25萬元,暫時未知矽谷銀行有多少個戶口是超過FDIC這個承保額,超額的部份會獲得一張證書,將來有結餘款項時會優先獲得還款。

聯邦在矽谷銀行出現擠提危機兩日後,果斷迅速出手處理,以免2008年的類似的金融危機再次發生。

這次矽谷銀行的危機,主要原因涉及疫情放緩後,高利率政策下,銀行客戶客戶的業務有變動,導致他們的投資方式也更改,從而出現擠提情況。

分析指出,矽谷銀行的主要客戶是科技業的初創公司,銀行既為他們提供寬鬆條件的融資,也以較高的利息吸引他們的存款,在疫情期間,這些科技公司生意好,收益豐厚,將所得存入矽谷銀行,而銀行就將存款購買大量在當時相對低利息的聯邦財政債券,及其他固定收益的金融資產。

問題出在疫情後,有不少科技公司的業務放緩,財政壓力上升而要動用存款,此外,聯儲局多次加息,新發行的聯邦債券利息遠高於疫情前,也令許多科技公司從矽谷銀行提取存款,轉而投資新債券,逼得銀行要拋售部份資產,包括債券和股票,來應付客戶的提款,為此而虧損接近20億元。

兩日前,銀行傳出擠提危機消息,矽谷銀行的母公司SVB金融集團的股價週四暴跌超過六成,週五在Nasdaq未開市之前,股價繼續勁跌接近七成,股票也被迫暫停交易。

銀行方面週五早上與顧問公司研究,商討可能放盤出售的事。

受到矽谷銀行倒閉消息拖累,一些地區銀行的股價,例如紐約的First Republic銀行及Signature銀行,週五股價跌超過兩成,但JPMorgan、花旗及富國的股價就上升。

上一次出現類似規模的銀行擠提危機,是在2008年的Washington Mutual銀行,而2008年也因為銀行放貸過於寬鬆,形成房地產次按危機,最終樓市泡沫爆破,觸發一場金融海嘯。

