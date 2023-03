【KTSF】

一位81歲的老先生,在加州一條荒涼的公路上因大雪受困在他的汽車中,接近一個星期後終於成功獲救。

時間回到2月24號,81歲的Jeer Jouret從他為在Big Pine的山間別墅出發,準備返回位在內華達州的家,沒想到在僅僅三個小時的路程中,他卻被大雪所困。

因為對惡劣天氣準備不足,他只能用一件小型風衣、一張被子和浴巾保暖,另外靠著車子裡還剩的一些零食,還有不時搖下車窗吃雪果腹。

當時晚間的氣溫一度下降到只剩十幾度,不過他的孫子說,爺爺Jouret始終認為自己能克服這場暴風雪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。