夏令時間週日開始 時間將撥快一小時

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夏令時間由這個星期日開始，時間將撥快一小時，也就是少了一小時的睡眠，但不能輕忽其影響程度。

從3月12號星期日凌晨2點開始，民眾可以將時鐘撥快一小時，但不要讓時間的改變，令你睡眠不足。

全國猶太人健康中心的心理學家Lisa Meltzer說：「眼睛看到傍晚的黑暗，大腦會產生褪黑激素，讓你的身體為睡眠做好準備。」

Meltzer表示，晚上額外的光線，會讓您的身體無法為睡眠做好準備。

Meltzer說：「問題是我們的社會時鐘，即是工作和學校設定的時鐘不會改變，所以我們仍然必須在早上醒來，所以，晚睡但同樣時間起床，我們的睡眠就減少了。」

由於睡眠對我們的身心健康至關重要，Meltzer表示，現在開始，為時間變更做準備，開始將您的就寢時間和起床時間提前約15分鐘，以幫助您適應新的時間。

Meltzer說：「如果做不到，請確保您盡快開始在新的時間起床，並在早上讓自己暴露在更多的明亮光線下，以幫助您的生理時鐘恢復正常。」

Meltzer說，大家可以通過健康的睡眠習慣，幫助生理時鐘盡快恢復正常，包括保持一致的睡眠和起床時間表，不要在白天午睡，晚上將科技產品關機，下午限制攝入咖啡因，和睡前避免飲酒。

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