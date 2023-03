夏令時間週日開始 時間將撥快一小時

【KTSF】

夏令時間由這個星期日開始,時間將撥快一小時,也就是少了一小時的睡眠,但不能輕忽其影響程度。

從3月12號星期日凌晨2點開始,民眾可以將時鐘撥快一小時,但不要讓時間的改變,令你睡眠不足。

全國猶太人健康中心的心理學家Lisa Meltzer說:「眼睛看到傍晚的黑暗,大腦會產生褪黑激素,讓你的身體為睡眠做好準備。」

Meltzer表示,晚上額外的光線,會讓您的身體無法為睡眠做好準備。

Meltzer說:「問題是我們的社會時鐘,即是工作和學校設定的時鐘不會改變,所以我們仍然必須在早上醒來,所以,晚睡但同樣時間起床,我們的睡眠就減少了。」

由於睡眠對我們的身心健康至關重要,Meltzer表示,現在開始,為時間變更做準備,開始將您的就寢時間和起床時間提前約15分鐘,以幫助您適應新的時間。

Meltzer說:「如果做不到,請確保您盡快開始在新的時間起床,並在早上讓自己暴露在更多的明亮光線下,以幫助您的生理時鐘恢復正常。」

Meltzer說,大家可以通過健康的睡眠習慣,幫助生理時鐘盡快恢復正常,包括保持一致的睡眠和起床時間表,不要在白天午睡,晚上將科技產品關機,下午限制攝入咖啡因,和睡前避免飲酒。

