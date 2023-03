舊金山市府告直銷公司冒充政府機構 誘騙小企業購買產品（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)市府律師邱信福宣布,對一間直銷公司及其母公司提出訴訟,指控該公司冒充政府機構,來誘騙小企業採購其產品。

涉案的直銷公司名為Personnel Concepts,業務是銷售工作場所規則海報,這些海報產品提醒員工注意的勞工權利須知事項。

案情指,這間公司向小商業寄出一些看來似是政府通知的文件,提示他們必須購買有關的海報產品,以遵守勞工法例,否則會被罰款。

舊金山市府指,涉案公司及其母公司此舉是冒充政府機構,誘騙小商業購買其產品,否則可能會因為違規而被罰款3萬多美元,而一旦商戶購買了該公司的海報,該公司就會不斷發動電話營銷攻勢,遊說商戶必須購買額外的海報和年度訂閱套餐,並強調這是遵守法律和避免罰款。

舊金山市府律師邱信福表示,在加州做小生意已經艱難,而騙局讓商業經營變得難上加上。

邱信福又指,冒充政府是嚴重違法的行為,不但是欺騙消費者,還會削弱公眾對政府的信任,當局正在為受害的商戶尋求賠償。

他又指涉案公司的海報,甚至沒有包含加州僱主和工人必需知道的信息。

當局又提醒大家,雖然出售海報是合法行為,但政府亦會免費向企業提供相關的勞工權利海報,而商戶也可以到政府網站下載。

市府律師辦公室鼓勵任何可能與Personnel Concepts有過互動的商戶 撥打熱線(415)554-3977聯繫他們

