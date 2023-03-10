加州上週申領失業救濟人數上升 全美職位空缺較失業者多

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加州上週申領失業救濟人數有所增加，但數據分析顯示，目前全國的就業情況是，職位空缺數目遠多於失業人口，比例是2比1，就是說兩份工作對一個失業者，有分析員認為，政府不妨考慮開放移民政策，來填補職位空缺，帶動經濟。

網站Wallethub數據顯示，上週2月27日至3月5日，加州申領失業救濟人數比前一個星期上升了接近26%，全國排第12，這個增幅按年上升了17%，與疫情前同期相比則上升了近25%。

而加州勞動人口中，每十萬人就有264人申領失業救濟。

網站Wallethub的分析員指出，儘管最近很多裁員的消息，但就業市場職位空缺，依然比失業人數多，比例大概是2比1，況且最近的裁員潮都集中在科技界，該界別的資金來源，對利率升跌比較敏感，因此不能用作反映全部。

對於聯儲局多番上調利率，仍未能壓低通脹，分析員認為，失業數字需要再上升，才會符合聯儲局定下的通脹目標。

此外，潛在的衰退危機，加上失業數字上升，有機會打擊經濟活動，尤其現在有工作的人，在日常開銷中已感到壓力。

分析員也認為，就業不成問題，下一步政府可以放寛移民政策，讓新移民填補過剩的職位空缺，從而帶動經濟。

在兩黨州份的比較方面，上週民主黨的藍州，失業人數就比共和黨的紅州份多，而在那些「山地州份」中，內華達州上週有2431份新的失業金申請，比前一週增加了14%，而蒙大拿州的上週的失業金申請個案則減少了15%。

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