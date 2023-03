加州上週申領失業救濟人數上升 全美職位空缺較失業者多

【KTSF】

加州上週申領失業救濟人數有所增加,但數據分析顯示,目前全國的就業情況是,職位空缺數目遠多於失業人口,比例是2比1,就是說兩份工作對一個失業者,有分析員認為,政府不妨考慮開放移民政策,來填補職位空缺,帶動經濟。

網站Wallethub數據顯示,上週2月27日至3月5日,加州申領失業救濟人數比前一個星期上升了接近26%,全國排第12,這個增幅按年上升了17%,與疫情前同期相比則上升了近25%。

而加州勞動人口中,每十萬人就有264人申領失業救濟。

網站Wallethub的分析員指出,儘管最近很多裁員的消息,但就業市場職位空缺,依然比失業人數多,比例大概是2比1,況且最近的裁員潮都集中在科技界,該界別的資金來源,對利率升跌比較敏感,因此不能用作反映全部。

對於聯儲局多番上調利率,仍未能壓低通脹,分析員認為,失業數字需要再上升,才會符合聯儲局定下的通脹目標。

此外,潛在的衰退危機,加上失業數字上升,有機會打擊經濟活動,尤其現在有工作的人,在日常開銷中已感到壓力。

分析員也認為,就業不成問題,下一步政府可以放寛移民政策,讓新移民填補過剩的職位空缺,從而帶動經濟。

在兩黨州份的比較方面,上週民主黨的藍州,失業人數就比共和黨的紅州份多,而在那些「山地州份」中,內華達州上週有2431份新的失業金申請,比前一週增加了14%,而蒙大拿州的上週的失業金申請個案則減少了15%。

