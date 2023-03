拜登公佈新財年預算案 目標在未來十年削3萬億財赤

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四在費城公佈2024新財政年度的預算案,目標是在未來十年削減聯邦財政赤字近3萬億元,他揚言最富有的階層必須要繳交25%的稅,拜登又叫國會共和黨人公佈他們自己版本的預算案。

拜登週四在費城公佈2024新財政年度的預算案,他誓言在未來十年削減聯邦財政赤字3萬億元,為了令到庫房增加稅收,拜登建議推行稅制改革,最富有階層人士最低所得稅率是25%,新預算案也向石油及天然氣公司加稅,而企業所得稅率由21%提高至28%,同時也容許聯邦醫保Medicare就藥價問題與藥廠談判。

拜登又保證,他將會力保社會安全福利,和聯邦醫保Medicare不變。

拜登建議的開支項目優先次序包括增加撥款給學前教育和幼兒照顧,規定胰島素藥價的35元上限,必須擴大至所有國民都受惠,此外也會提供免費的社區大學教育。

當前的國債上限問題仍未解決,政府正面對債務違約的風險,拜登在這個時刻提出總值6.8萬億元的開支預算案,肯定會遭共和黨人反對,共和黨控制的眾議院不大可能全數採納預算案中的所有建議。

有分析認為,拜登可能要求共和黨人提高債務上限,以換取大刀闊斧削減聯邦政府開支。

拜登因此呼籲共和黨人提出他們自己版本的預算案。

拜登說:「我想表明,我準備好隨時與眾議長會面,可以在明天,如果他有自己的預算案,公開出來吧,告訴我你想怎樣做,我會展示我想如何做,我們有哪些能同意,有哪些是不同意的,讓我們看看表決結果。」

2024新財政年度由10月1日開始,拜登將預算案提交給國會,勾畫出來年聯邦政府推行項目的優先次序,而執行計劃所需要的撥款,最終要由國會決定。

