拜登公佈新財年預算案 目標在未來十年削3萬億財赤

March 10, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四在費城公佈2024新財政年度的預算案，目標是在未來十年削減聯邦財政赤字近3萬億元，他揚言最富有的階層必須要繳交25%的稅，拜登又叫國會共和黨人公佈他們自己版本的預算案。

拜登週四在費城公佈2024新財政年度的預算案，他誓言在未來十年削減聯邦財政赤字3萬億元，為了令到庫房增加稅收，拜登建議推行稅制改革，最富有階層人士最低所得稅率是25%，新預算案也向石油及天然氣公司加稅，而企業所得稅率由21%提高至28%，同時也容許聯邦醫保Medicare就藥價問題與藥廠談判。

拜登又保證，他將會力保社會安全福利，和聯邦醫保Medicare不變。

拜登建議的開支項目優先次序包括增加撥款給學前教育和幼兒照顧，規定胰島素藥價的35元上限，必須擴大至所有國民都受惠，此外也會提供免費的社區大學教育。

當前的國債上限問題仍未解決，政府正面對債務違約的風險，拜登在這個時刻提出總值6.8萬億元的開支預算案，肯定會遭共和黨人反對，共和黨控制的眾議院不大可能全數採納預算案中的所有建議。

有分析認為，拜登可能要求共和黨人提高債務上限，以換取大刀闊斧削減聯邦政府開支。

拜登因此呼籲共和黨人提出他們自己版本的預算案。

拜登說：「我想表明，我準備好隨時與眾議長會面，可以在明天，如果他有自己的預算案，公開出來吧，告訴我你想怎樣做，我會展示我想如何做，我們有哪些能同意，有哪些是不同意的，讓我們看看表決結果。」

2024新財政年度由10月1日開始，拜登將預算案提交給國會，勾畫出來年聯邦政府推行項目的優先次序，而執行計劃所需要的撥款，最終要由國會決定。

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