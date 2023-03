大氣河風暴再來襲 國家氣象局向整個灣區發水浸預警（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一股大氣河風暴吹襲灣區,國家氣象局向整個灣區發出水浸預警,並預測至週末,都有機會下大雨及造成水浸。

最新一輪的風暴週四抵達灣區,加州超過1000萬人處於水浸預警之下,大雨令不少在年初被風暴吹襲過的地方,現在很可能會再度被淹沒。

根據國家氣象局,最令人擔憂的地點是南灣的一些溪澗、河流,還有北灣的Russian River,有關當局週四下午向Santa Cruz及Monterey縣發出撤離令。

根據預測,風暴強度週四晚會逐漸增加,在未來一天,內陸地區會錄得1至3吋降雨量,山上會錄得3至6吋,其中舊金山(三藩市)會錄得2到3吋,聖荷西會錄得1.5到2吋。

除了大雨,強風警示現正生效,直至週五下午4點,疾風風速可以高達時速50英里。

國家氣象局表示,預計在連場大雨、強風下,河流和溪澗的水位會迅速上升,土壤的水分飽和度亦變高,各種因素加起來就非常致命。

在上週末,一名女子在Cupertino與兒子和其他童軍行山時,比倒塌的大樹壓死,國家氣象局呼籲市民注意安全。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。