大氣河風暴再來襲 國家氣象局向整個灣區發水浸預警（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一股大氣河風暴吹襲灣區，國家氣象局向整個灣區發出水浸預警，並預測至週末，都有機會下大雨及造成水浸。

最新一輪的風暴週四抵達灣區，加州超過1000萬人處於水浸預警之下，大雨令不少在年初被風暴吹襲過的地方，現在很可能會再度被淹沒。

根據國家氣象局，最令人擔憂的地點是南灣的一些溪澗、河流，還有北灣的Russian River，有關當局週四下午向Santa Cruz及Monterey縣發出撤離令。

根據預測，風暴強度週四晚會逐漸增加，在未來一天，內陸地區會錄得1至3吋降雨量，山上會錄得3至6吋，其中舊金山（三藩市）會錄得2到3吋，聖荷西會錄得1.5到2吋。

除了大雨，強風警示現正生效，直至週五下午4點，疾風風速可以高達時速50英里。

國家氣象局表示，預計在連場大雨、強風下，河流和溪澗的水位會迅速上升，土壤的水分飽和度亦變高，各種因素加起來就非常致命。

在上週末，一名女子在Cupertino與兒子和其他童軍行山時，比倒塌的大樹壓死，國家氣象局呼籲市民注意安全。

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